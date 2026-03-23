3月も最終盤。春分を迎え、この先は徐々に日足が伸びていきます。春らしい穏やかな日には、近くの公園でランチなども楽しいですね。手軽に利用できるコンビニの店頭にも、さまざまな新商品が到着しています。

2026年3月の新商品5選まとめ(3月24日〜3月30日)

ファミリーマート2026年3月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。スパイシーな味わいのチキン&ジャンバラヤ、ハム・たまごサラダをサンドしたボリュームのあるピザ風惣菜パン、だしの旨みが広がるあさりのパスタ、デミグラスソースをかけたふんわり食感のオムレツ、コクと香りが際立つ仕立ての有名店監修カップ麺など、個性豊かな新メニューが登場しています。

「スパイシーな味わい！辛旨チキン&ジャンバラヤ」(645円)

価格 : 645円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

スパイシーなテイストが食欲をそそるジャンバラヤ。スパイシーな味わいのジャンバラヤと、にんにくやスパイスなどで味付けした辛旨なチキンを盛りつけました。

「どかっと満足パン（ハムたまごピザ）」(248円)

価格 : 248円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ボリュームのあるピザ風惣菜パン。3枚の食パンにハム・たまごサラダをサンドし、ハーフカットして焼き上げ、ピザソースとチーズをトッピングしました。

「だしの旨み広がる あさりのスパゲティ」(498円)

価格 : 498円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

だしのきいた和風仕立てのあさりパスタ。あさりや昆布のだしに、にんにくの旨みとオイルのコクをきかせた仕立てで、あさり・玉ねぎ・パセリ・輪切り唐辛子をトッピングしました。

「デミグラスソースのふんわりオムレツ」(430円)

価格 : 430円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

デミグラスソースをかけた、ふんわり食感のオムレツ。ポテト、ケチャップで和えたスパゲッティ、赤ウインナーを盛り付けました。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「支那そばや監修 芳醇鶏油醤油らぁ麺」(288円)

価格 : 288円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

「ラーメンの鬼」と呼ばれた佐野実氏創業「支那そばや」監修のカップ麺。鶏油の旨みを感じるコク深いスープの上質な「醤油らぁ麺」です。液体スープに比内地鶏オイルを25％使用し、コクと香りが際立ちます。

まとめ

3月24日発売の新商品は、食欲をそそる刺激的な仕立ての「スパイシーな味わい！辛旨チキン&ジャンバラヤ」、ピザソースとチーズをトッピングしたボリューミーな「どかっと満足パン（ハムたまごピザ）」、にんにくの旨みとオイルのコクをきかせた「だしの旨み広がる あさりのスパゲティ」など、本格的な味わいのメニューが登場。

また、メインのおかずとしても大満足な「デミグラスソースのふんわりオムレツ」、お湯だけで簡単にお店の味が楽しめる「支那そばや監修 芳醇鶏油醤油らぁ麺」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用