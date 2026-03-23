【3月24日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年3月の新商品5品まとめ(3月24日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年3月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「ごはん大盛! まんまる鶏&ハンバーグ弁当」(929円)

価格 : 929円

エネルギー : 932kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※一部店舗では、近隣の店舗で調理しているとのこと

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ガーリックトマトソースをかけたまんまるな鶏肉と、濃厚なデミグラスハンバーグを一度に味わえる、肉の旨みを存分に満喫できるボリューム満点のお弁当が登場です。ごはん大盛り仕様で、ガッツリと食べたい気分をしっかり満たしてくれる満足度の高い一品。ごはんが通常盛りの商品も併せて登場しています。

「赤しゃりのにぎり寿司8貫」(797円)

価格 : 797円

エネルギー : 355kcal

※九州・沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

お子様からお年寄りまで幅広く楽しめる、定番のネタ8種を盛り合わせた豪華なにぎり寿司セットが登場です。赤酢を使用した風味豊かな赤しゃりが、素材それぞれの旨みをより一層引き立てる贅沢な味わい。彩りも鮮やかで、ご家庭での食事を華やかに彩ってくれる一品です。

「5種のチーズ使用 ハッシュドポテトグラタン」(538円)

価格 : 538円

エネルギー : 335kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ほくほくとした食感のハッシュドポテトに、5種類のチーズを贅沢にトッピングしてこんがりと焼き上げたグラタンが登場です。チーズの濃厚なコクとポテトの甘みが重なり合い、一口食べればチーズの豊かな風味が口いっぱいに広がります。小腹が空いた時の軽食や、サイドメニューとしてもおすすめの満足感ある一品になっています。

「振っておいしいパスタサラダ ビビンパ風(もち麦パスタ使用)」(397円)

価格 : 397円

エネルギー : 254kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

食物繊維が豊富なもち麦パスタを使用した、ビビンパ風のパスタサラダが登場! ナムルとピリ辛のコチュジャンを合わせ、容器を振って混ぜることで具材とソースがパスタによく絡み、一体感のある美味しさが楽しめます。ヘルシーながらもしっかりとした食べ応えがあり、ランチのメインやプラス一品にも最適な商品です。

「からあげクン 直七すだち味」(298円)

価格 : 298円

エネルギー : 239kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※熱量は参照値とのこと

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

毎年好評のすだち味が、今年は高知県産の希少な「直七すだち」を使用したフレーバーで登場です。直七すだちならではのまろやかな酸味と爽やかな香りが、からあげクンのジューシーな肉の旨みをより一層引き立てます。この時期だけの特別な味わいを、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

まとめ

3月24日発売の新商品は、「ごはん大盛! まんまる鶏&ハンバーグ弁当」や「赤しゃりのにぎり寿司8貫」、「からあげクン 直七すだち味」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用