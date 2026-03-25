全国からぞくぞくと桜の開花便りが届く春。日本は今年も卒業式シーズンを迎え、そこかしこで切ない別れと新たな旅たちが繰り広げられています。

アニメの中に生きるキャラクターたちにとっても「卒業式」は重要なイベントのひとつ。特に学園を舞台にした作品では最終回が当てられるケースも多く、その涙を誘う感動シーンの数々は、アニメ終了後も多くの人の心に残っています。

そこで今回は「卒業式」が印象的なアニメについて、マイナビニュース会員290人に聞いてみました。結果をランキング形式でご紹介します。

「卒業式といえば」アニメランキング

「卒業式」が印象的なアニメをマイナビニュース会員290名に聞きました。

1位:けいおん!(13.8%)

2位:暗殺教室(11.4%)

3位:Angel Beats!(3.4%)

4位:ハイスクール奇面組(3.1%)

5位:スラムダンク(1.4%)

1位:けいおん!(13.8%)

「卒業式」が印象的なアニメの第1位に選ばれたのは、かきふらいの同名4コマ漫画を原作とした『けいおん!』でした。2009年に第1期、翌年の2010年に第2期(『けいおん!!』)が放送された同作は、廃部寸前だった私立桜が丘女子高等学校軽音部に入部した楽器初心者の平沢唯、田井中律、秋山澪、琴吹紬が繰り広げる卒業までの3年間を描いた青春コメディです。

放送を機に軽音ブームを巻き起こしたことでも知られ、1つ年下の新入部員・中野梓も加わって結成された劇中バンド「放課後ティータイム」による楽曲は一般の音楽チャートをも席巻。関連グッズや楽器が爆発的に売れ、舞台となった学校への"聖地巡礼"も盛んに行われるなど社会現象化しました。

アニメで「卒業式」が描かれたのは2期最終回の第24話「卒業式!」。それぞれの道に進む3年生の4人と、それを送り出す後輩の絆を描いた感動的なエピソードになっています。

アンケートでもこの卒業式を描いたストーリーを絶賛する声が多く「とても感動した」「アニメを見て初めて涙したかも」などの声が寄せられました。また、3年生の4人が後輩のために演奏した劇中歌『天使にふれたよ!』も、涙なしでは聞けない名曲としてあげられています。

ユーザーコメント

最終回の「卒業式!」がとても感動したから(50代男性/栃木県/その他)

感動的で、アニメを見て初めて涙したかもしれない(50代男性/神奈川県/コンピューター機器)

軽音部の卒業の際、唯たちの後輩・あずにゃんに対する気持ちや感謝の思いが感動的だった(50代男性/大阪府/サービス(その他))

卒業式で演奏された『天使にふれたよ!』がとても良い曲なので(40代男性/福井県/医療・福祉・介護サービス)

音楽と青春と友情と学校生活が良く表現された大ヒットアニメで、卒業に至るまでのストーリー、卒業式のストーリー、その後のストーリーとこだわりを大きく感じました。ひとつひとつのストーリーが濃いですが、卒業式の話は特によかった。学生の最後らしい姿は、今でもよく覚えている(30代男性/佐賀県/建設・土木)

2位:暗殺教室(11.4%)

2位は、『魔人探偵脳噛ネウロ』『逃げ上手の若君』などで知られる漫画家・松井優征の同名漫画を原作とした『暗殺教室』でした。2015年に第1期、翌年2016年に第2期が放送された同作は、落ちこぼれクラスである椚ヶ丘中学校3年E組の生徒たちと、担任教師となった謎の超生物「殺せんせー(ころせんせー)」の奇妙な学園生活を描いたアクションコメディです。

「卒業までに担任教師を暗殺する」という物騒な設定ながら、教師として彼らを導く殺せんせーと暗殺者として挑む生徒たちの成長や絆を描いた感動作で、アニメ2期の第24話「卒業の時間」、25話「未来の時間」では、殺せんせーの真意を汲みとったE組の生徒たちの決断と、涙ながらに卒業を迎えた彼らの新たな一歩が描かれました。

作品テーマが「卒業までに担任教師を暗殺すること」なため、アンケートでも真っ先にこの作品が頭に浮かんだ人も多かった模様。卒業式の演出やシーンについて「素晴らしかった」「感動的だった」「涙なしでは見られない」などコメントが寄せられていました。なお2026年はTVアニメ「暗殺教室」10周年。周年を記念したプロジェクトや、『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』も公開されています。

ユーザーコメント

卒業までに暗殺をしなければならないというストーリーで、「卒業」と聞いて一番にピンときた(40代女性/埼玉県/その他)

それまでのバトルとの対比が印象的だった(50代女性/静岡県/その他メーカー)

卒業式の演出が素晴らしく、印象に残るから(40代男性/福岡県/その他)

最後の出欠を取り、ひとりひとりの名前を呼ぶシーンが感動的(40代男性/福岡県/物流・倉庫)

殺せんせーとの別れのシーンは、まるで卒業式のような感動的な演出。先生と生徒の関係がとても深く描かれていて、涙なしでは見られないから(40代女性/長崎県/その他)

3位:Angel Beats!(3.4%)

続いて3位には、2010年に放送されたP.A.WORKS制作によるオリジナルアニメ『Angel Beats!』がランクインしています。同作は『AIR』『CLANNAD』といった"泣きゲー"のカリスマ・麻枝准のアニメーション脚本デビュー作。死後の世界の学園を舞台に、理不尽な死を迎えた少年少女たちが運命に抗い、神の使いである"天使"と戦う姿を描いた青春ドラマです。

卒業の様子が描かれるのは最終回である第13話「Graduation」。未練を解消した主人公たちが、感謝を伝え成仏するために開いた死後の学園での卒業式は、涙なしでは見られない感動的なエピソードとして高く評価されています。

アンケートでは、最終回について「キャラクターが一人ずつ消えていく展開が印象的」「新たな人生を踏み出す場面が感動的」などの声が多く、その切ない卒業式の様子に胸をうたれた人が多かったようです。また「生まれ変わっても出会えるといいな」など、他作品のアンケートでは見られなかったコメントも寄せられていました。

ユーザーコメント

物語の根幹になったテーマが卒業だから(40代男性/埼玉県/インターネット関連)

最終回でキャラクターが一人ずつ消えていく展開が印象的(20代男性/大阪府/ソフトウェア・情報処理)

新たな人生を踏み出す場面が感動的だと記憶に残ってます(30代女性/東京都/海運・鉄道・空輸・陸運)

見ればわかる。生まれ変わっても出会えるといいな(40代男性/鹿児島県/その他)

一人づつ卒業していくのが切ない(50代男性/兵庫県/その他)

4位:ハイスクール!奇面組(3.1%)

4位には、1985年から1987年にかけて放送された『ハイスクール!奇面組』が選ばれました。原作は『3年奇面組』として連載が始まり、キャラクターの進学に伴って『ハイスクール!奇面組』に改題された新沢基栄によるコメディ漫画。架空の学園「一応高校」を舞台に、一堂零たち5人組「奇面組」をはじめとする個性豊かなキャラクターが繰り広げる、ハイテンションなドタバタ劇を描いています。

2026年1月からは、フジテレビ系列『ノイタミナ』枠ほかにてアニメ放送がスタート。令和版ではなんと第1話から"卒業式ネタ"が登場。空から降ってきた「卒業式彗星」が落下と同時に主人公たちを強制的に卒業させ、中学3年の1年間を秒で終わらせるという、奇面組らしい掟破りの急展開が大きな話題となりました。

ユーザーコメント

卒業式の時期になると、決まってこのイベントをネタにしたギャグが展開されるこのマンガ……。面白いだけでなく、切なさも漂い、味わい倍増(40代男性/千葉県/その他)"

卒業生を「そつぎょうなま」と読んだことが印象深い(40代女性/東京都/建設・土木)

5位:スラムダンク(1.4%)

5位は、井上雄彦の同名漫画を原作とした『スラムダンク』でした。1993年から1996年にかけて全101話が放送された同作は、湘北高校バスケ部に入部した主人公・桜木花道が、個性的なチームメイトとの出会いや恋愛、ライバルとの熱い戦いを通して成長する姿を描いた青春物語です。

TVアニメでは県大会の主要ライバル戦までを収録。その後2022年に、宮城リョータを新たな主人公に原作のクライマックスである「湘北対山王工業」を描いた映画『THE FIRST SLAM DUNK』が公開され、山王戦を終えた彼らの新たな旅立ちも描かれました。

なお、アニメで直接卒業式を描いた話はありませんが、バスケに青春を捧げた高校生の姿に、卒業を思い起こす方も多かったようです。また作者の井上雄彦は、毎年卒業シーズンに合わせて『スラムダンク』のキャラをテーマにした「卒業イラスト」をSNSに投稿し、多くの反響が寄せられています。

ユーザーコメント

全ての回か印象的だが、最終回が感動した(50代男性/兵庫県/家電・AV機器)

青春や旅立ちが印象的だった(40代女性/熊本県/農林・水産)

熱いコメントが寄せられた「卒業式アニメ」

惜しくもベスト5にランクインしなかったものの、熱いコメントが寄せられた作品をご紹介します。

僕のヒーローアカデミア

堀越耕平による同名漫画を原作とした『僕のヒーローアカデミア』は、総人口の8割が"個性"と呼ばれる超常能力を持ち、その能力を使ってヒーローとヴィランが戦っている世界で、"無個性"の少年・緑谷出久(デク)が仲間とともに最高のヒーローを目指して奮闘する姿を描いた王道アクション作品です。アニメは2016年から2025年にかけて8期が製作され、映画や舞台なども人気を博しました。

ヒーロー育成の名門・雄英高校を舞台にした「学園もの」であることも特徴で、2025年に放送された『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』の最終話では、激しい戦いを終えたデクたちの卒業までの日々や後日談などが綴られ感動を呼びました。

ヒーローものでありながら学校や学生という設定が壊れず最後、卒業式までたどりついたというのが良かった。仲間との絆が強く描かれた作品だったので卒業式も感動がありました。(50代男性/大阪府/レジャーサービス・アミューズメント・アート・芸能関連)

銀河鉄道999(劇場版)

松本零士の同名漫画を原作とした『銀河鉄道999』は、機械の体を求めるダウンタウンの少年・星野鉄郎と謎の美女・メーテルの旅を描いたSFアニメ。劇場版として、アンドロメダ編を再構成した『銀河鉄道999(劇場版)』(1979年)と、その2年後を描いた『さよなら銀河鉄道999 アンドロメダ終着駅』(1981年)などが製作されており、特に1979年版はその年の邦画配収第1位を記録するなど高い人気を誇りました。

旅を通じて鉄郎の成長や自立が描かれている同作。最終的に人間として生きることを選んだ彼とメーテルの「永遠の別れ」は、少年時代や青春との決別を描いた哀しくも美しいラストシーンとして多くの人の心に刻まれています。

いわゆる卒業式とは異なるが、(卒業)と本質的には同義とも受け取れると思うので記述します。本作は、多様な出会い別れを通して育まれた自己成長の物語で、少年からの卒業、そして大人への旅立ちを表していると感じるからです(50代男性/神奈川県/鉱業・金属製品・鉄鋼)

まとめ:この季節だから見たい"卒業アニメ"の数々

アンケートの結果「卒業式」が印象的なアニメの1位は『けいおん!』でした。続く2位は『暗殺教室』、3位は『Angel Beats!』となり、同じ「卒業式」を描いていても、そこに含まれている意味や内容はまったく異なるという、日本アニメーションの多様性も感じるとれる結果になりました。また、直接「卒業式」の描写は無くとも主人公の自立や誰かとの別れを「卒業」と捉えて、作品タイトルをあげてくれた人がいたことも印象的です。

皆さんは「卒業式が印象的なアニメ」と言われたら、どの作品を1番に思い浮かべますか? 別れと出会いが交錯するこの季節に、ぜひ涙を誘うアニメの卒業式エピソードの数々を、その目で確かめてみてはいかがでしょうか。

調査時期:2026年3月9日

調査対象:マイナビニュース会員

調査数:男女合計290人

調査方法:インターネットログイン式アンケート