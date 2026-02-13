世界各地で"恋たちの日"として祝われているバレンタインデー。日本でもすっかり冬の定着イベントとして定着し、近年では好きな人にあげる「本命チョコ」以外にも、友情を深め合うための「友チョコ」、感謝の気持ちを伝える「世話チョコ」、自分へのご褒美にする「マイチョコ」など、送る相手との関係性や伝えたい気持ちに合わせて様々な楽しまれ方をしています。

もしもそのチョコレートを、大好きなアニメのキャラクターたちにあげられるとしたら…みなさんは誰にあげたいですか? 今回は、マイナビニュース会員502人を対象に「バレンタインチョコを『あげたい』アニメキャラ」を質問してみました。結果をランキング形式でご紹介します。

バレンタインにチョコを「あげたい」アニメキャラランキング

「バレンタインにチョコを『あげたい』アニメキャラ」をマイナビニュース会員502名に聞きました。

1位:ドラえもん(6.6%)

2位:ルフィ(5.7%)

3位:江戸川コナン(3.7%)

4位:孫悟空(3.3%)

5位:フリーレン(2.9%)

6位:アーニャ・フォージャー(2.5%)

6位:野比のび太(2.5%)

6位:五条悟(2.5%)

9位:煉獄杏寿郎(2.0%)

10位:シャア・アズナブル(1.6%)

1位:ドラえもん(6.6%)

バレンタインにチョコを「あげたい」アニメキャラの1位に選ばれたのは、幅広い世代に愛されるキャラクター「ドラえもん」でした。藤子・F・不二雄の漫画を原作としたアニメ『ドラえもん』の顔である彼は、勉強も運動も苦手な小学生「のび太(野比のび太)」の子孫である「セワシ」に頼まれ、22世紀の未来からやってきた猫型ロボット。お腹につけた四次元ポケットから未来のひみつ道具を取り出し、いつものび太を助けてくれる頼れる相棒ですが、おっちょこちょいなところもあります。

担当声優は初代・富田耕生、2代目・野沢雅子、3代目・大山のぶ代、4代目・水田わさび。名前の"ドラ"は大好物の「どら焼き」ではなく「ドラ猫(野良猫)」が由来で、かじられたことで両耳を失ってからはネズミが大の苦手になりました。

アンケートでは、男女問わず幅広い世代から「子どもの頃から大好きだから」といった声が寄せられており、まさに国民的キャラクターといった様子でした。いつも人を助けているドラえもんに感謝したいという声や、ひみつ道具を使ったお返しを期待する声も寄せられています。

ユーザーコメント

それ以上のお返しがありそう(30代男性/新潟県/日用品・雑貨)

そばにいたらいつも助けてくれるので感謝したい(40代女性/岩手県/鉱業・金属製品・鉄鋼)

バイバインを使って、無限に増やしてほしい(50代女性/埼玉県/教育)

どら焼きをチョコ味にしてあげたい。(40代男性/兵庫県/銀行)

2位:ルフィ(5.7%)

2位は、尾田栄一郎の同名漫画を原作とした海賊アニメ『ONE PIECE』の主人公「ルフィ(モンキー・D・ルフィ)」がランクインしました。幼少期に命を救われた海賊「赤髪のシャンクス」に憧れた彼は、小さなボート1つで海に繰り出し、仲間を集めて海賊団「麦わらの一味」を結成。海賊王になることを目指して、偉大なる航路(グランドライン)の最果てに残された"ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)"を探す旅を続けています。

声優を務めるのは田中真弓。"ゴムゴムの実"を食べた全身ゴム人間で、シャンクスから預かっている麦わら帽子がトレードマーク。大食漢で宴好き、時に周囲を振り回す自由人ですが、多くの人を惹きつけ、仲間からも絶大な信頼を寄せられています。

アンケートでは、食べるのが大好きなキャラだからか「喜んで食べてくれそう」というコメントが多数寄せられました。また、漫画やアニメでいつも頑張っていること、楽しませてくれることへのお礼として、チョコを贈りたい人も多い模様です。

ユーザーコメント

漫画やアニメの中でいつもとても頑張っているように思えるから送りたいと思った。(30代男性/兵庫県/食品)

喜んで食べてくれそう(40代男性/千葉県/サービス(その他))

何時も楽しませてもらってるから(50代男性/山形県/精密機器)

食欲旺盛で喜んで食べてくれそう。(50代男性/宮城県/物流・倉庫)

3位:江戸川コナン(3.7%)

続いて3位は、青山剛昌の同名推理漫画を原作としたアニメ『名探偵コナン』の主人公「江戸川コナン(工藤新一)」でした。高校生探偵として名を轟かせていた彼は、黒ずくめの男たちの怪しげな取引現場を目撃し、口封じのため飲まされた毒薬の副作用で身体が幼児化。再び命を狙われないよう江戸川コナンという偽名を名乗り、正体を知る数少ない協力者の力を借りて「黒の組織」の陰謀を追っています。

声優を務めているのは高山みなみ。江戸川コナンという名前は、推理作家である江戸川乱歩とアーサー・コナン・ドイルに由来。現在は幼なじみである「毛利蘭」と探偵をしている彼女の父「毛利小五郎」の家に居候しており、彼女からは弟のように扱われています。

アンケートでは頭が良いから、可愛いからなどを理由としてあげる人が多く、そのほか「素直に喜んでくれそう!」「親子で観て楽しませてもらっているから」という声も寄せられていました。

ユーザーコメント

素直に喜んでくれる感じがします。(50代女性/埼玉県/食品)

いつも親子で観て、楽しませてもらってるから。(50代女性/長崎県/生命保険・損害保険)

大人っぽくもあり、かわいくもあり、だから(50代男性/愛知県/建設・土木)

4位:孫悟空(3.3%)

4位には、鳥山明の同名漫画を原作としたアニメ『ドラゴンボール』の主人公「孫悟空」がランクインしています。幼少期、惑星ベジータから地球を破壊するために送り込まれた彼は、戦闘民族"サイヤ人"でありながら心優しい戦士として成長。地球を守るためライバルたちと切磋琢磨しながら、不屈の闘志と屈強な肉体で数々の強敵と戦ってきました。

声優は、1986年の放送開始から現在まで野沢雅子が担当。元気で明るく朗らかな性格をしており、強い相手と戦うことが生きがいです。牛魔王の娘・チチを妻にし、悟飯、悟天という2人の息子をもうけました。

アンケートでは、孫悟空の優しさや強さ、逞しさに好感を抱いている人が多くみられたほか、「めちゃめちゃ美味しく食べてくれそう」という印象も共通しているようでした。

ユーザーコメント

めちゃめちゃおいしく食べてくれそう(50代男性/東京都/サービス(その他))

昔からみていて好きだから(30代男性/神奈川県/その他)

優しくて強く努力家だからです。(50代女性/三重県/専門店(その他小売))

5位:フリーレン(2.9%)

5位は、原作・山田鐘人、作画・アベツカサによる同名漫画を原作としたファンタジーアニメ『葬送のフリーレン』の主人公「フリーレン」でした。千年以上生きるエルフである彼女は、魔王を討伐した勇者パーティーで活躍した優秀な魔法使い。平和になった世界で気ままなひとり旅をしていましたが、「勇者ヒンメル」の死をきっかけに、彼の人となりを知ろうとしなかったことを後悔し、趣味の魔法収集を兼ねた"人を知るため"の旅をはじめました。

声優を務めているのは種﨑敦美。魔法であればどんなものでも興味をもつ"魔法オタク"であり、非常にすぼらなため、ともに旅をしている弟子のフェルンが母親のように世話をしています。

アンケートでは「おもしろそうだから」「どんな反応(表情)をするのか見てみたい」という声が圧倒的で、感情表現が乏しいフリーレンの違った表情や反応を引き出したいと思っている人が多いことが分かりました。

ユーザーコメント

どんな反応をするのか気になるから(40代男性/埼玉県/その他)

どんな表情するのか反応が見たいから(40代男性/広島県/その他)

いつもアニメを見て癒されているから(50代男性/静岡県/医療・福祉・介護サービス)

まとめ:バレンタイン、あなたは誰にあげたい?

アンケートの結果、1位はアニメ『ドラえもん』より「ドラえもん」となりました。いつも周りの人を助けているためか「感謝を伝えたい」という声が多かったのに加え、「ひみつ道具を使ってチョコを増やしてもらいたい」などユニークな理由でも票を集めたのが印象的です。

また、「ドラえもん」「江戸川コナン」「フリーレン」「アーニャ・フォージャー」については、バレンタインにチョコを「あげたいキャラ」と「もらいたいキャラ」の両方にランクイン! 幅広い層からのあつい支持を得ていることがうかがえました。

ぜひ皆さんも「チョコをあげたいキャラ」を想像しつつ、アニメ作品を楽しんでみてはいかがでしょうか。

調査時期:2026年2月5日

調査対象:マイナビニュース会員

調査数:男女合計502人

調査方法:インターネットログイン式アンケート