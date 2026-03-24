ヤマハ発動機は3月19日より、「XSR10周年記念キャンペーン」を公式Instagramにて開催している。

本キャンペーンは、「XSR900」の誕生10周年を記念して開催されるもので、オーナーやファンとともにXSRシリーズへのあふれる想いを共有し、その魅力をさらに高め合っていくための企画。

ヤマハ発動機公式Instagram(@yamaha_bike)をフォローの上、これぞ「My XSR Life」を象徴する写真あるいは動画に指定のタグをつけて投稿すると、10年分の感謝を込めて製作された「XSR 10TH」ロゴ入りオリジナルアイテムが、抽選でプレゼントされる。

キャンペーン期間は3月19日～5月31日で、毎月末に抽選&当選発表。賞品と当選数は、【A:プレミアム賞】では、「XSR 10TH」ロゴ入りKADOYAコラボブーツが毎月1名に、【B:スタイル賞】では、XSRオリジナルTシャツ+インターカラーTシャツ+「XSR 10TH」ロゴ入りサーモマグが毎月5名に、【C:ファン賞】では、「XSR 10TH」ロゴ入りミニ三脚(スマホ撮影用)が毎月10名に当たる。

キャンペーンの詳細は、「XSR10周年記念キャンペーン」専用サイトから。