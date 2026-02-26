ヤマハ発動機は3月14日より、交通安全を"親子で"学べる体験型プログラム「ヤマハ親子バイク教室」を、全国各地で順次開催する。

「ヤマハ親子バイク教室」は、小学生以上の子どもと保護者が一緒に参加し、バイクの基本操作や交通安全を学ぶことができる体験教室。ヤマハ製品を「安全に」「楽しく」「正しく」「役立つように」使用してもらうことを目的とした安全・普及活動「YRA」の一環として企画されたもの。

保護者にバイクの知識や二輪免許がなくてもYRAインストラクターが丁寧にアドバイスを行うため、安心して参加することができる。また、小型以上の自動二輪免許を保有する保護者の方には、子どもと同じコースを一緒に走行できるプログラムも用意されており、親子で"ツーリング気分"を味わうこともできるという。

コース内容は、気軽に参加できる直線走行のみの「体験コース」、バイクの仕組み、走る・曲がる・止まる の基本操作を体験することができる「トライコース(入門)」、設定課題に取り組み、より自由に操作するテクニックを身につけることができる「サーキットコース(基礎習熟)」(保護者伴走可)、凹凸道や小さな山越えにチャレンジし、自然の中で冒険気分を味わえる「アドベンチャーコース(オフロード走行体験)」(保護者伴走可)の4つ。

対象は、小学生以上の子どもと保護者のペアで、身長115㎝以上(バイクにまたがった際に足が届く身長の目安)、かつ補助輪なしペダル付き自転車に乗れ、ブレーキで停止できることが求められる。

開催期間は3月14日～11月15日、全国11会場にて計22回の開催が予定(2月25日現在)されている。参加費はコース・会場により異なるため、公式サイト にて確認のこと。