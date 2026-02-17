ヤマハ発動機販売は、3月20日から大阪・東京・名古屋の3都市にて順次開催される「モーターサイクルショー」に、ヤマハブースを出展する。

ヤマハブースのテーマは「ヤマハで楽しもう」。今回の展示では、移動手段としての枠を超え、日常をより鮮やかに彩り、自分らしさを表現する相棒としてのモーターサイクルを通じ、ヤマハブランドならではの"遊び心"や"洗練されたスタイル"を提案するという。

展示車両は、「YZF-R」「MT」「XSR」の各シリーズを中心に24台が並ぶ。また、アクセサリー装着車両を通じて、旅への冒険心をくすぐる「Touring & Adventureゾーン」と、都会的でスマートな「Cityゾーン」を展開。さらに、「マトリクスLEDヘッドランプ」や自動変速トランスミッション「Y-AMT」の技術体感コーナーを設置するほか、ヘルメット、ウェア、シューズといったライディングギアなどのバイクライフを充実させる周辺アイテムも幅広く紹介する。

ブース内では、ヤマハファン向けポータルサイト「My YAMAHA Motor Web」の会員証(二次元バーコード)を提示しチェックインした会員(当日会員登録可能・登録無料)を対象に、会場での撮影に活用できるオリジナルフォトフレームをプレゼント。さらに、同社創立70周年やXSR10周年を記念したアイテム、XSR900 GP「USインターカラー(イエロー)」関連のグッズ・アパレルの販売も行われる。

開催日および会場は以下のとおり。

「第42回 大阪モーターサイクルショー2026」… 3月20日～22日・インテックス大阪

「第53回 東京モーターサイクルショー2026」… 3月27日～29日・東京ビッグサイト

「第5回 名古屋モーターサイクルショー2026」… 4月10日～12日・Aichi Sky Expo

なお、東京モーターサイクルショーでは3月28日・29日にヤマハファクトリーライダーによるトークショーも開催される。