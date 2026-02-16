ヤマハ発動機販売はこのほど、二輪ライディングの基本を学べる「YRA(ヤマハライディングアカデミー)ヤマハ バイクレッスン」の特別企画「プレミアムツーリング」を企画。5月に阿蘇で、7月に信州で開催する。

「YRAヤマハ バイクレッスン」は、免許を取得したばかりの初心者や久しぶりにバイクに乗るリターンライダーを対象としたスクール。経験豊富なインストラクターがライディングの基本操作を分かりやすくサポートし、乗車への不安解消を目指して、ニーズに応じた多彩なコースを展開している。

2025年には、同レッスン受講者を対象に「プレミアムツーリング」を実施。半日クローズドコースでレッスンしたのち、翌日、インストラクター帯同のもと「信州・ビーナスライン」を走行した。今年は、レッスン受講の有無に関わらず、誰でも参加できるイベントとして阿蘇と信州で開催するという。

ヤマハ「プレミアムツーリング」in 阿蘇

「プレミアムツーリング in 阿蘇」の開催日は5月15日～17日。2泊3日の行程で、JR肥後大津駅または熊本空港にお昼頃集合(送迎バスあり/現地直接入り可)したのち、半日クローズドコースで基本レッスン。2日目以降は、阿蘇周辺のやまなみハイウェイやミルクロードをつなぐコース(総走行距離:約300km)を終日ツーリングする。

宿泊先は「阿蘇ファームランド」または「亀の井ホテル別府」となっており、参加費は18万円(朝食2・昼食2・夕食1、別府の夕食は各自、自由行動)。

ヤマハ「プレミアムツーリング」in 信州

「プレミアムツーリング in 信州ビーナスライン」の開催日は7月11日〜12日。1泊2日の行程で、JR茅野駅にお昼頃集合(送迎バスあり/現地直接入り可)したのち、半日クローズドコースで基本レッスン。2日目は、ビーナスラインを盛り込んだ信州・車山高原周辺コース(走行距離:約140km)を終日ツーリングする。

宿泊先は「車山高原スカイパークホテル」となっており、参加費は9万円(朝食・昼食・夕食各1回)。

いずれも募集定員は10名。使用車両はMT-25で、個人の車両を持ち込むことはできない。詳細および申し込みは、専用サイトから。なお、ヤマハバイクレッスン受講者は先行して申し込むことができる。

※参加費は、宿泊費・食事・ガソリン代・レッスン料・保険料・税込。