スターバックス コーヒー ジャパンは、3月25日より春シーズン第2弾として「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ」「スターバックス ストロベリー フラペチーノ」「ストロベリー & パッション ソルベ ティー」を発売する。甘酸っぱいストロベリーの香りと味わいに、軽やかな春の気分を感じられる3つのビバレッジがそろったラインアップだという。

シュークリームのような満足感を楽しめる新作フラペチーノ

「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ」(店内利用:730円 持ち帰り:717円)は、シュークリームを思わせるこんがり香ばしいクランチ食感に、ストロベリーの甘酸っぱさを合わせた一杯だ。カスタードフレーバーホイップやシュー生地風クランチを重ねることで、コクと満足感がしっかり感じられる仕上がりだという。

あわせて、毎年好評の「スターバックス ストロベリー フラペチーノ」(店内利用:690円 持ち帰り:678円)も登場する。ストロベリーソースの甘酸っぱさとミルクがマーブル状に混ざり合う華やかな見た目が特徴で、飲むたびに違った印象を楽しめる春から夏にかけての定番商品だ。

爽やかな酸味が重なるティービバレッジもラインアップ

「ストロベリー & パッション ソルベ ティー」(店内利用:640円 持ち帰り:628円)は、パッションティーの爽やかですっきりとした味わいに、ストロベリーの風味を合わせた一杯だ。ソルベティーならではのひんやりとした口当たりと果実の華やかな酸味が重なり、気分をリフレッシュしたい午後のひとときにぴったりだという。

会員を対象とした先行販売を実施

ロイヤルティ プログラム「Starbucks Rewards」会員を対象に、3月24日に先行販売を実施する。対象商品は「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ」と「スターバックス ストロベリー フラペチーノ」の2種で、モバイルオーダーや店頭レジでの公式アプリ提示で一足早く楽しめるとのことだ。