スターバックスでは、3月13日(金)よりスプリングシーズンが始まります。今回発売するビバレッジは、新作の『シュークリーム フラペチーノ』と『シュークリーム ラテ』、『シトラス ＆ ハニー ソルベ ティー』の3種類。メディア向けの試飲会で、それぞれの特徴やおすすめのカスタマイズを聞いてきました。

新作『シュークリーム フラペチーノ』はどんな味?

今春のスターバックスは「春は、シューっと、夢ふくらむ。」をテーマに、期待と夢に胸がふくらむ春に、シュークリームのようなコク深い甘さが思わず笑顔を誘う、心はずむひとときを提供してくれるのだそう。

新作の『シュークリーム フラペチーノ』は、じつは韓国スターバックスの春の風物詩で人気の高い商品なのだとか。今回、日本向けにアレンジしたものが発売になるという期待の一杯です。

カップの底にはシュー生地をイメージしたサクサク食感のシュー生地風クランチが敷かれ、ヘーゼルナッツのペーストを使用したバニラ風味のミルクキャラメルソースとミルクをベースにしたボディが注がれています。

その上にはバニラビーンズと卵黄を使用したカスタードフレーバーホイップをオン。カップの底にも入れているシュー生地風クランチがトッピングされ、シュークリームのようにクリームをサンドしたような構成になっています。

ひと口飲んでみると、ボディの部分はキャラメルのほろ苦さをまろやかに包み込むミルキーさに、ナッツの香ばしさとコク深さがアクセントとなる奥深い味わい。氷の粒が細かく、とろりとなめらかな口当たりです。そこにシュー生地風クランチのサクサク食感が重なることで、こんがりと香ばしい味わいが楽しめます。

特に存在感があるのがカスタードフレーバーホイップ。バニラの豊かな香りと卵黄由来のコクが合わさり、カスタードクリームのようなプリンのようなまったりとした美味しさ。まるでカスタードクリームだけを食べているかのような背徳感を味わえます。全体的に甘すぎず、濃厚なコクを堪能できるので、大人でも飽きることなく最後まで楽しめますよ。

『シュークリーム フラペチーノ』のカロリーは?

『シュークリーム フラペチーノ』のカロリーは販売され次第追記します。

『シュークリーム フラペチーノ』の価格は?

『シュークリーム フラペチーノ』の価格は、Tallサイズのみの販売で、店内利用の場合700円、持ち帰りの場合687円です。

『シュークリーム フラペチーノ』のオススメのカスタムは?

『シュークリーム フラペチーノ』のオススメのカスタムは、チョコレートチップ(+55円)とチョコレートソース(0円)を追加することで、エクレアのような味わいに。また、アーモンドミルクに変更(+55円)することで、ナッツの香ばしさがさらに加わることでちょっぴり贅沢な味わいを楽しめます。

『シュークリーム フラペチーノ』の販売期間は?

『シュークリーム フラペチーノ』の販売期間は、3月13日(金)からなくなり次第終了となります。

『シュークリーム ラテ』はどんな味?

一方『シュークリーム ラテ』は、エスプレッソとミルクにミルクキャラメルソースを合わせたホットで楽しむ一杯です。トッピングはフラペチーノと同様で、カスタードフレーバーホイップとシュー生地風クランチがのっていました。

カスタードを思わせる濃厚なコクとやさしい味わいはそのままに、エスプレッソのほろ苦さが加わることでより香ばしい味わいに。シュー生地風クランチの風味が重なることでより奥行きを感じられました。

『シュークリーム ラテ』のカロリーは?

『シュークリーム ラテ』のカロリーは販売され次第追記します。

『シュークリーム ラテ』の価格は?

『シュークリーム ラテ』の価格は、Tallサイズのみの販売で、店内利用の場合620円、持ち帰りの場合609円です。

『シュークリーム ラテ』のオススメのカスタムは?

『シュークリーム ラテ』のオススメのカスタムは、フラペチーノと同じくアーモンドミルクに変更(+55円)することで、香ばしさがさ際立つリッチな味わいを楽しめます。また、ブロンドエスプレッソショット変更(+55円)と、さらにブロンドエスプレッソショットを追加(+55円)することで、やわらかな香ばしさとほのかなコクがプラスされ、シュークリームを思わせるまろやかな印象に深みを添えますよ。

『シュークリーム ラテ』の販売期間は?

『シュークリーム ラテ』の販売期間は、『シュークリーム フラペチーノ』と同じく、3月13日(金)からなくなり次第終了となります。

夏日に飲みたくなる『シトラス ＆ ハニー ソルベ ティー』も

『シトラス ＆ ハニー ソルベ ティー』(Tallサイズのみ/持ち帰り628円、店内利用640円)

同日から発売される『シトラス ＆ ハニー ソルベ ティー』は、柑橘とはちみつ、ブラックティーを組み合わせた、春らしい色合いと爽やかな味わいが楽しめるソルベ ティーです。こちらも韓国スターバックスの定番商品である「グレープフルーツ＆ハニーブラックティー」からインスピレーションを得て日本版にアレンジしたものなのだそう。

はちみつに柑橘類の果肉やピールをブレンドしたハニーシトラスソースとブラックティーをベースに、いよかんと温州みかん、甘夏などの柑橘を組み合わせたシトラスミックスベースとブラックティーのソルベが注がれ、飲む前から爽やかなシトラスの香りに癒されますよ。

ひと口飲んでみると、ブラックティーのすっきりとした味わいに、柑橘系のフレッシュな甘さやほのかな苦味、心地良い酸味が合わさり、まるで『ゆず シトラス & ティー』のような香り高くすっきりとした飲み心地を楽しめます。

カップの底から飲んでみるとシトラスティーを飲んでいる感覚なのですが、上の方から飲んで見るとソルベのしゃりしゃり感を楽しめる新食感のビバレッジに。

濃厚でまろやかな味わいを楽しみたい時は『シュークリーム フラペチーノ』や『シュークリーム ラテ』、気温の高い日やリフレッシュしたいときは『シトラス ＆ ハニー ソルベ ティー』と、その時の気分やシーンに合わせて春の新作ビバレッジを味わってみてくださいね。