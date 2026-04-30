俳優の堺雅人が、22日に放送されたTBSラジオ『こねくと』(毎週月曜～木曜14:00～16:50)にゲスト出演し、ブーイングを浴びた過去を語った。

堺雅人

大ブーイングを浴びるも「気持ち良かったんです」

堺が、「普段は存在価値がない、つまらない男だと思ってます。写真撮ってくださいと言われても、素の僕だと申し訳ない」などと控えめな姿勢を述べると、番組パートナーの東京03・飯塚悟志は「調子乗ったりしないんですか? 『半沢直樹』で40%とったりして」と驚いた様子。堺は、「当時、結構いい歳でしたから。あれが20代だったらちょっと調子に乗っていたかもしれないですけど」と冷静に振り返った。

その流れで、過去の出来事を思い出したように、「あ、ゴスペラーズのライブに前説で出させてもらったことがあるんですよ」と切り出した堺。「ライブが始まる前ってざわつくじゃないですか。暗転になるとゴスペラーズが出てくると思って『キャー!』って言うじゃないですか。でも板付きで僕だったんですよ。『キャー!』が一気に悲鳴になって。『お前、誰だ』って」と苦笑いを浮かべた。

しかし、「それが気持ち良かったんです。ヒールの自分が。ぶっ壊してやるって」と受け止めたとのこと。「だから僕は存在だけでキャーキャー言われる職業じゃなく、むしろ逆なんだ」と気づいたといい、「関係を築いて空気をつくっていって人様の心を動かす職業なので、出ただけでキャーキャー言われる人たちとは、そもそも立つ土壌が違うんだと身をもって痛感しました。ゴスペラーズのファンの人が教えてくれたの」と語った。

そのうえで、「最初は悲鳴でブーイングなんだけど、途中から『あなたも一員なのね』みたいに空気にはなるんですが……。あのときの大ブーイングの、悲鳴ですよ」と改めて回顧し、「それを乗り越えようというか、キャーキャー言われるとちょっと警戒しますね」と自身のスタンスを話していた。