「勉強になるわ」「大事かもな」お笑い芸人2人が思わず感嘆　あの、スベったときの“心持ち”とは

歌手でタレント・あのが17日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。スベッたときの心境を語った。

あの

トラブルが発生しても「乗り越えられる」

この日の放送には、レインボー・ジャンボたかお、紅しょうが・熊元プロレスがゲスト出演。ジャンボに、「スベるっていう感覚ある?」と聞かれたあのは、「僕は芸人さんじゃないから。面白くしてくれるから、あんまない」と回答。一方で、「何言っても変な空気にはなってる」と自嘲し、「独特な静けさがあるかも。みんなすごい頑張って聞いてくれようとするから、すごい黙られたりとかして怖い」「女タレントだらけのときは、トークがあんまうまくいかなかったときはある」と打ち明けた。

また、音楽ライブでは、MCでスベることがあるといい、「テレビの感じでやると、ウケが足りないなみたいな。なんか変なこと言ったかな? って思っちゃう」「“何言ってんの? コイツ”みたいな感じになって。あんまり反応が返ってこないとめっちゃ不安になる」と吐露。熊元が、「でも、そこで堂々と行くってことやな」とフォローすると、「うん、行く」と即答し、ジャンボは、「あのちゃんは、どこがどうなっても堂々としてるもんな。芯があるから」と感心した。

ステージ上でスベったり、トラブルが発生しても、「乗り越えられる」と力強く語ったあの。これに、熊元とジャンボは、「やっぱり堂々とするっていうのが1番いいな」「俺らもスベっても堂々とすることが大事かもな」と感嘆。熊元が、「ネタでスベって、それを取り返そうと長くなって……みたいなのが1番アカン」と反省すると、ジャンボは、「わかるわかる。でも、やっちゃうよね～」と苦笑しながら、「堂々としよう。勉強になるわ」と気持ちを新たにしていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。