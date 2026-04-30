お笑いトリオ・東京03の飯塚悟志が、22日に放送されたTBSラジオ『こねくと』(毎週月曜～木曜14:00～16:50)で、俳優の堺雅人を思わず叩いてしまった出来事を明かした。

堺雅人の“間の良さ”に「体が勝手に動いちゃった」

この日のゲストとして登場した堺は、東京03のファンとして知られ、たびたびライブに足を運ぶなど親交も深い。トークでは、バラエティ番組で堺と東京03の4人がコントを披露した際の話題に。飯塚は当時を振り返り、堺のボケの“間”があまりにも絶妙だったため「思わず殴っちゃった」と語った。

これに対し堺は、「あ、あれはじゃあ正解だったんですか? 僕はあまりにも“間”が間違っていたから、飯塚さんがなんとかしてくれたんじゃないかと思って。 それはそれですごく僕はうれしかったんですけど」と当時の心境を告白。それに対して飯塚は「違う、違う」と否定し、「本当に殴るつもりないのに、体が勝手に動いちゃった。それぐらいいい“間”だったんですよ」と打ち明けた。

堺が「うれしいです。よかった」と喜ぶと、飯塚は「だって堺雅人を殴るわけないじゃん。コントの中とはいえ、それはダメだっていうのは分かってるから。でもね、手が出ちゃったんだよ。『やっば』って思って。殴った後に」と回顧。これを受け、堺は「うれしかったです。闘魂注入みたいな」と応じていた。