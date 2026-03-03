海外のSNSで度々話題になるコンビニアレンジ。現在セブンイレブンで作れる抹茶フロートラテが、手軽なのに特別感があると注目を集めています。自宅で簡単にできるというアレンジレシピを実際に試してみました。

コンビニで作れる抹茶フロートラテをレビュー

ロックアイスグラスに移すだけで完成する簡単レシピ

まずは材料からご紹介。セブンイレブンで購入するのは、牛乳と「ハーゲンダッツ グリーンティー」、ロックアイスグラスの3つだけ。牛乳は200mLサイズのものを購入できれば、650円ほどで作ることができます。

レシピはというと、ロックアイスグラスに「ハーゲンダッツ グリーンティー」、牛乳の順に材料を入れていく至ってシンプルの流れ。抹茶アイスは、冷凍庫から出したてだと固くて取りにくいので、少し常温のところにおいてからか、レンジでカップの周りが溶けるくらい温めるのがおすすめです。アイスを入れる前に、氷をほぐすようにカップを揉むとストローが刺さりやすいですよ。

抹茶アイスを入れたら、ロックアイスグラスに牛乳を注いでいきます。

牛乳を注ぎ終えたら抹茶フロートラテが完成！これだけでいいの？と思ってしまうほど簡単な手順でしたが、抹茶のグラデーションが美しく、見た目からも美味しそうな予感がします。

ストローを通してひと口飲んでみると、牛乳の味わいの中にうっすらと抹茶のほろ苦さを感じられましたが、ちょっと抹茶要素が薄いかも……。

ストローでしっかり混ぜてから飲んでみると、これは大正解！アイスだから甘めになりそうと思っていたものの、程よい甘さに香り高い抹茶のほろ苦さがアクセントになります。まろやかな口当たりが特別感を演出し、リッチなティータイムを過ごしているかのよう。春にぴったりなやさしく清々しい抹茶の味わいを楽しめますよ。

これは他のアイスでも応用できるのと、抹茶アイスであれば、牛乳を豆乳やアーモンドミルクにアレンジして、カフェ気分を楽しめそう。おうちだけでなく、お花見やピクニックの時にチャレンジするのも話のタネになること間違いなしです！

ぜひお近くのセブンイレブンで材料を集めて、簡単で満足感のあるアレンジレシピを試してみてくださいね。