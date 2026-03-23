持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は3月18日より、女子やり投げの“北口榛花選手”が登場する新TVCM『CHALLENGE -北口選手-』篇を順次放映。同日より、WEBムービー『ALIVE-北口選手-』篇、およびCMのビハインドムービーも公式YouTubeにて公開している。

スタミナ満点で多彩なおかずを詰め合わせた「スポーツ弁当」は、大会やイベント等に最適なお弁当。1個670円からという手頃な価格で、大規模な大量注文にも対応している。

ほっともっと 新TVCM『CHALLENGE -北口選手-』篇

新TVCM『CHALLENGE -北口選手-』篇では、「FOR THE CHALLENGE -挑戦するあなたに。-」をテーマに、躍動感あふれる北口選手のスポーツシーンを通して、「ほっともっと」のお弁当がスポーツを頑張るすべての方を応援し、支える存在でありたいという想いを表現している。

ほっともっと WEBムービー『ALIVE-北口選手-』篇

WEBムービー『ALIVE-北口選手-』篇では、リラックスした表情の北口選手が「スポーツ弁当 から揚&デミメンチ」をおいしそうに食べるシーンを中心に、スポーツを頑張ったあとのお弁当のおいしさを表現。TVCMとはまた違った、笑顔あふれる北口選手が見どころとなっている。

さらにビハインドムービーでは、北口選手がやり投げのシーンを入念に確認する様子や、お弁当を食べる場面など、撮影の裏側を公開。試合さながらの真剣な表情からリラックスした表情まで、見どころ満載の映像を楽しむことができる。

いずれも3月18日より順次公開されており、新TVCMもほっともっと公式YouTubeで観ることができる。