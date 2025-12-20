持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」を展開するプレナスは2025年12月19日、「ほっともっと」の2025年年間販売数ランキングを発表した。調査は2025年1月1日～12月7日の期間で集計したもの。

「販売数が多かった定番弁当トップ5」の1位は「特のりタル弁当」(590円)を含む「のり弁当」(460円)という結果に。同商品は、同店不動の人気ナンバーワンメニューでごはんの上におかか昆布とのりをのせ、衣はサクサク、身はホクホクの白身魚のフライとちくわ天を盛り付けた一品。

2位は「4コ入り から揚弁当」(570円)「6コ入り から揚弁当」(720円)の合算を含む「から揚弁当」、3位「九州チキン南蛮弁当」(670円)を含む「チキン南蛮弁当」(670円)、4位「肉野菜炒め弁当」(690円)、5位「ドラえもんランチ」(520円)という結果に。

「販売数が多かった期間限定弁当トップ5」の1位は、エビの天ぷら2尾、イカの天ぷらなどの海鮮天ぷらと、野菜3種の天ぷらを味わえる「海鮮天丼」(3月・8月発売商品)という結果に。

2位「アジフライのりタル弁当」(4月発売商品)、3位「焼肉ビビンバ」(2月発売商品)、4位「牛すき焼き弁当」(10月発売商品)、5位「ビーフカットステーキ重」(3月発売商品)となった。