プレナスは、定食レストラン「やよい軒」にて"こだわりの特撰シリーズ"から新たにまぶし定食2種を、2月10日より全国の「やよい軒」365店舗(2025年1月末現在)で発売する。

今回登場するのは「～三元豚使用～豚まぶし定食」(1,140円)、「～三元豚使用～【お肉2倍】豚まぶし定食」(1,690円)、「～骨取りサバ使用～焼サバと天ぷらのまぶし定食」(1,140円)、「～骨取りサバ使用～【明太子付】焼サバと天ぷらのまぶし定食」(1,260円)の4商品。肉と魚、それぞれ異なる魅力を持つ"まぶし"を好みの食べ進め方で楽しめる定食として展開するという。

厚みのある三元豚の贅沢まぶし

「～三元豚使用～豚まぶし定食」は、厚みのある三元豚バラ肉を使用。やわらかさと食べごたえを兼ね備え、豚肉本来のコクと旨味を楽しめる仕立てとなっている。追いダレや薬味、卵黄を合わせたり、だしをかけて茶漬け風に味わったりと、複数の食べ方が可能としている。よりボリュームを求める人向けに【お肉2倍】メニューも用意されるほか、だし付きのテイクアウト商品「～三元豚使用～豚まぶし だし付」も展開される。

香ばしいサバの“まぶし”贅沢定食

一方、「～骨取りサバ使用～焼サバと天ぷらのまぶし定食」は、脂ののったサバを香ばしく焼き上げ、骨取りサバを使用することで食べやすさにも配慮した商品。追いダレや薬味、ごま、だしを使ったアレンジも可能で、天ぷら3種を添えた構成となっている。明太子を追加した「～骨取りサバ使用～【明太子付】焼サバと天ぷらのまぶし定食」では、ピリッとしたアクセントを楽しめるとしている。

商品概要