持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は3月18日、贅沢肉メニュー「新・ビーフカットステーキ重」をはじめ、ビーフカットステーキを楽しむことができる新商品4品を全国で発売する。

「新・ビーフカットステーキ重」(890円～)は、赤身の旨味が際立つやわらかなステーキ肉を使用した、食べ応えのある一品。

香り高い“オリジナルスパイス”で味付けをしてから焼き上げることで、肉の旨味をより一層引き立てている。別添えの“特製ステーキソース”は、醤油とおろし玉ねぎをベースにしょうがを効かせた奥行きのある味わいで、ソースが絡むやわらかな肉とごはんの調和を堪能することができる。なお、お肉が2倍の「新・Wビーフカットステーキ重(肉2倍)」(1,550円～)もラインアップされている。

また、エビフライやから揚、メンチカツなどのバラエティ豊かなおかずを楽しめる「新・スペシャル洋風バラエティ弁当」(1,370円～)や、肉とごはんを別々で楽しめるセパレートタイプの「新・ビーフカットステーキ弁当」(990円～)もラインアップされており、旨味あふれる「ビーフカットステーキ」を、多彩なスタイルで楽しむことができる。