テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、15日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00～ ほか)の第10話「信長上洛」の視聴分析をまとめた。

「そ、そ、そ…そのようなことを」

最も注目されたのは20時27～28分で、注目度80.0％。市(宮崎あおい)と柴田勝家(山口馬木也)が別れ際に言葉を交わすシーンだ。

緊迫した雰囲気の中、小谷城で催された市と浅井長政(中島歩)の婚礼は終わった。勝家は挨拶のため、岐阜へ戻る前に市を訪れ、市もまた勝家にねぎらいの言葉をかけた。「もし、何かお困りごとがあればいつでもお呼びつけください。この勝家、すぐに駆けつけてまいります」「そういうわけにもいくまいが…では、一つ言づてを頼む」「嘘から出た真じゃと小一郎に」市は婚礼前、小一郎(仲野太賀)に長政は秀麗な顔立ちであり、気性も優しく、物静かで穏やかな誰からも慕われる人だという作り話で励まされていた。市は好みではないと一蹴したが、実際の長政は小一郎の語った通りの人物だったのだ。

今ひとついきさつを飲み込めていない勝家に「そなたのせいで私は不幸になったと伝えよ」と、市が続けると「あやつ! お市様に一体、何を!」と、勝家は色めき立った。「あ…おのれ! 許せぬ! このことは殿にもお伝えして…」激昂する勝家に「待て待て。ただのざれ言じゃ。やっぱり伝えんでいい」「いや、しかし!」収まりのつかなくなった勝家を「相変わらず、無骨なやつじゃな」と市があきれてなだめる。

決まりが悪い勝家がうつむくと、「でも、長政殿より私に合うてるやもしれぬ。いっそお前と一緒になる方がマシであったな」と市はやさしい声でつぶやいた。「そ、そ、そ…そのようなことをと、と、と…突然、言われましても…も、も、もし、殿のお、お、お耳にでも…」「勝家。ざれ言じゃ」思いがけない市の一言に取り乱し膝をつく勝家。「気を付けて帰れよ」市はそう言い残し、屋敷の奥へ消えていく。勝家は複雑な気持ちで市の後ろ姿を見送った。

「お市様もまんざらではなかったのかな」

このシーンは、将来夫婦となる2人の会話に、視聴者の注目が集まったと考えられる。

織田信長(小栗旬)は上洛の妨げとなる浅井家を押さえるために、長政に妹である市を嫁がせ同盟を結んだ。典型的な政略結婚の駒として使われた市だが、この婚礼を自分の初陣ととらえ兄・信長の力となるために受け入れた。主である信長の決めたことゆえに勝家は織田側の参列者として小谷城での婚礼に出席したが、心中穏やかではない様子だった。

SNSでは「お市さま、露骨に今後の伏線を張ってきましたね」「ふたりの今後を考えるとニヤニヤしてしまう展開だったな」「勝家の一方通行かと思ったけど、お市様もまんざらではなかったのかな」と、市の言動に視聴者のコメントが集まった。

浅井長政は現在の滋賀県北部にあたる江国北部を支配した戦国大名で、小谷城を本拠とした。1545(天文14)年に浅井久政(榎木孝明)の嫡男として生まれ、若くして家督を継ぎ、六角氏からの独立を果たした。幼少期は六角氏の本拠・観音寺城下で人質として過ごしていたと伝わる。

小谷城は近江国北部に築かれた戦国時代の山城で、戦国大名である浅井長政の本拠地として知られている。城は標高約495メートルである小谷山の尾根に築かれた大規模な山城で、浅井氏三代にわたって使用された。最後の城主は羽柴秀吉。日本五大山城の一つに数えられている。城の築城は15世紀頃とされ、浅井氏の祖である浅井亮政の時代に整備されたと考えられており、現存しない。現在は国の史跡に指定されている。