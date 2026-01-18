大河ドラマ『豊臣兄弟！』(NHK総合 毎週日曜20:00～ほか)で寧々役を演じている浜辺美波がこのほど、役への思いや作品の魅力などについて語った。

寧々役の浜辺美波 (C)NHK

大河ドラマ第65作となる『豊臣兄弟！』は、天下人・豊臣秀吉の弟・豊臣秀長が主人公。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の下剋上サクセスストーリーを、秀長の目線で描く。主人公・豊臣秀長(小一郎)役は仲野太賀、秀長の兄・豊臣秀吉(藤吉郎)役は池松壮亮。脚本は八津弘幸氏が手掛けている。

浜辺のコメントは以下の通り。

寧々について

これまで多くの方が寧々を演じられてきましたが、「豊臣兄弟！」の寧々を自分なりに演じることを心がけています。今作の寧々はとても気が強い女性。負けん気からくる芯の強さは彼女の魅力なので、演じる上でも意識しているところです。ただ、その強さの中には幼さもあって。ふだんはつんつんとしていることが多い寧々が、たまにデレるところは、かわいげがあるなと思います(笑)。

寧々をとりまく周囲の変化も楽しみです。セットや衣装もだんだん豪華になっていくでしょうし、今後夫となる藤吉郎(のちの豊臣秀吉／池松壮亮)が天下統一への道を突き進む中で、彼にいろいろ振り回されることも多いと思います。その中で寧々がどんな感情になっていくのかはまだまだ未知なので、私自身とても楽しみです。

藤吉郎について

そばで演じていて、藤吉郎には無限の可能性を感じます。なんでも果敢に取り組む姿にワクワクしますし、何かを成し遂げるのではないかと人に期待を抱かせるパワーがあります。聡明で行動力もある寧々ですが、彼女より藤吉郎の方が何枚もうわてなんだなと感じます。また、演じる池松さんもとても明るくて。お芝居で少し失敗をしても、嫌な流れを引きずらずに断ち切ってくれるので、すごく助けられています。

主演の仲野太賀について

太賀さんはいろんな方とコミュニケーションをとって、現場の士気を常に上げてくださいます。 長丁場の撮影ですが、集中力を切らさず真摯に役と向き合っていらっしゃって。そんなすばらしい方が主演の作品に携わることができてうれしいです。策略家である小一郎は、頭も使うし、戦のシーンでは体力も使う大変な役どころですが、いつも笑顔で現場にいる姿を見ると、私もちゃきっとしないとなと思います。

ドラマの魅力について

まず脚本がとても読みやすいんです。小一郎、藤吉郎の会話のテンポが楽しくて、読んでいる段階でワクワクしました。歴史が苦手な方にも「豊臣兄弟！」はハマる作品だと思います。あとはやっぱり「家族愛」です。寧々が寂しい思いを抱えているときにも、彼女のそばには家族がいて。現代よりも支え合って生きている感覚があります。「家族っていいな」と思える作品にもなっています。