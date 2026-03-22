「星野リゾート トマム」は4月24日より、「ファームエリア」のグリーンシーズンの営業をスタート。今シーズンは、牛たちが放牧地へ駆け出す「まきば開き」や、牛の近くで寛げる「牧草ベッドステーション」など、さまざまなコンテンツを展開する。

約100haの広大なファームエリアを持つ「星野リゾート トマム」では、春から秋にかけては牛の放牧飼育を実施。長い冬を牛舎で過ごした牛たちは、雪解けの季節に放牧地へと駆け出す。農業による営みが生み出す美しい景観のなか、ファームエリアならではの体験を通して、北海道の春の訪れと大地の恵みを提案する。

まきば開き

「まきば開き」では、トマムの長い冬を牛舎で過ごした牛たちが、青々とした牧草地へ一斉に駆け出す「親牛の放牧はじめ」を公開。半年ぶりの外の世界に喜び、跳ねるように駆けていく牛たちの姿は、北海道に本格的な春の訪れを告げる風物詩。また、ファーム星野の乳製品から生まれたホエイ(乳清)を使った石鹸づくりや、子牛に哺乳瓶で牛乳をあげる体験など、子どもも大人も楽しめる企画も用意されている。開催日は5月9日～10日。

まきばのたきび

4月24日～10月31日にかけて、ファームエリアで焚き火を囲みながら、おだやかなひとときを過ごす「まきばのたきび」も開催される。パチパチと音を立てる焚火を囲み、焚火の熱でとろりと溶かしたファーム星野のモッツァレラチーズスモア(500円)や、焼きマシュマロ(500円)を楽しむことができる。

牧草ベッド

6月からは、牛の近くで寛げる新スポット「牧草ベッドステーション」が登場。出産を控えて搾乳をお休みしている「乾乳牛」や育成牛がのんびりと過ごすエリアに位置しており、牛たちのゆったりとした時間の流れに寄り添い「牛も人も、一緒におやすみ」できるのが魅力のスポット。牧草ベッドは、マットレスの代わりに牧草、さらにその上にはふかふかのブランケットとクッションを用意。物語に出てくるような干し草のベッドは、6月1日～10月31日までの間、体験することができる。

モーニングファーム・イブニングファーム

ファームエリア内をガイドとともに見回りを行い、ヤギ、ヒツジの放牧や餌やり体験を行うファーマーのお仕事体験。開催期間は4月25日～9月30日。イブニングファームのみ10月31日まで開催している。料金は大人が3,000円、3歳～11歳は2,500円。

お仕事体験～酪農家編～

ファーム星野の一員として、子牛にミルクをあげたりお散歩をしたり、子牛のお世話をする子ども向け酪農体験。開催期間は6月1日～7月16日の毎週火・水・木曜日限定。料金(4歳～12歳)は2,000円。

モーモー学校

牛の個体別の牛乳を飲み比べ、なぜ味が違うのかクイズ形式で学ぶことができるモーモー学校。さらに、牧草地にいる牛を移動させる「牛追い」を通じて、牛の個性や習性を知ることもできる。開催期間は6月6日～9月28日。料金は大人3,500円、4～11歳2,500円。