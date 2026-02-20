星野リゾートが展開する「リゾナーレトマム」(北海道勇払郡)は4月24日から、春に旬を迎えるアスパラガスと北海道の海の幸を味わい尽くすディナーコースを、メインダイニング「OTTO SETTE TOMAMU」で提供する。

アスパラガスと貝の組み合わせを楽しめる前菜

レストランのコンセプトはイタリア語で「美しい組み合わせ」を意味する「Bella Combinazione(ベッラコンビナッツイオーネ)」。厳しい冬を越え、瑞々しく濃厚な甘みを蓄えたアスパラガスと、旨味が凝縮された貝や魚介が織りなす、全8品のイタリア料理を堪能できる。さらに、北海道ワインやナチュラルワインを含むアルコールペアリング、ハーブやスパイスを活かしたノンアルコールペアリング、両方を楽しめるミックスペアリングの3種類のコースも楽しめる。

Bella Combinazione

提供期間は2026年4月24日～6月30日まで。料金は全8品で18,000円。ワインペアリングは9,500円、ノンアルコールペアリングは5,500円、ミックスペアリングは7,500円となる。予約は公式サイトにて受け付ける。

旬の食材が織りなす「美しい組み合わせ」を堪能

温前菜は「ホタテ貝と春野菜のズッパ」。アスパラガスや根曲がり茸など北海道ならではの春野菜を、魚介の旨みを凝縮した軽やかな泡が優しく包み込む。その上に、香草パン粉とともに香ばしく焼き上げたホタテを盛り付けた。ホタテの柔らかな甘み、多彩な野菜の食感、そして魚介の旨み溢れる泡が一体となって、春の訪れを華やかに告げる。

「北寄貝とホワイトアスパラガスのニューディー」は、旬のホワイトアスパラガスと、濃厚な旨味を蓄えた北寄貝をたのしむパスタ料理。アスパラガスとファーム星野のリコッタで仕立てた「ニューディー」(パスタ生地で包まず、ラビオリの具材をそのまま団子状に仕立てたパスタ)に、あさりの出汁を効かせたバターソースが贅沢に絡み合う。ホワイトアスパラガスのシャキッとした歯ごたえと、北寄貝の弾力ある食感、そしてニューディーのとろけるような口当たりのコントラストが楽しい一皿。

「サクラマスとアスパラミラネーゼ」は、北海道の春を象徴するサクラマスと、春先ならではのふくよかなグリーンアスパラガスを主役にした一皿。半熟卵とパルミジャーノソースが、素材の旨味をまろやかに包み込む。仕上げには、目の前でマッシュルームを削りかけて提供する。マッシュルームの芳醇な香りがサクラマスとグリーンアスパラガスの風味に重なることで、味わいに深みが増す。

ペアリングで料理をさらに楽しむ

アルコールペアリングの一例として、魚料理には、凝縮した旨みと適度な酸味が特徴の「カーザ・ランゲ・ファヴォリータ 2002」を合わせる。この酸味がサクラマスや卵のまろやかな味わいに寄り添う。さらに樽熟成ならではの芳醇な香りが、仕上げに削るマッシュルームの風味をより一層引き立てるペアリング。

ノンアルコールペアリングの一例として、温前菜には、レモングラスティーと柑橘を使ったドリンクを合わせる。レモングラスの爽やかなハーバルな風味が、アスパラガスなどの春野菜が持つ瑞々しい味わいと調和し、一体感が生まれる。柑橘の果実味と酸が、魚介の旨みを最大限に引き立てるペアリング。