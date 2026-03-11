星野リゾートは4月1日から、サウナメディア「サウナコレクション」と初コラボレーションした体験型イベント「星野リゾートサウナコレクション」を全国9施設で開催する。

サウナを巡る、星野リゾートの旅「星野リゾートサウナコレクション」

近年、サウナは一時的なブームを超え、日常的なリフレッシュ手段として日本の文化に深く根付いている。それに伴い、宿泊先を選ぶ基準として「質の高いサウナ体験があるか」を重視する「サ旅(サウナ旅)」というスタイルが定着した。

同社では、全国各地でその土地の個性を活かしたユニークなサウナを展開している。本企画は、星野リゾートの宿泊施設が有する多様なサウナを、コレクションするように一つひとつ巡り、楽しんでほしいという想いから誕生した。全国に点在するユニークなサウナ体験を、スタンプラリーという体験を通じてコレクションしていく楽しさを提供する。

開催期間は2026年4月1日～2027年2月28日までで、参加費は無料(宿泊料別)。特典として、スタンプ1つで「限定コラボステッカー」、スタンプ2つで「限定コラボ銭湯タオル」、スタンプ5つで「宿泊券(抽選で6組にプレゼント)」を用意している。特典は数に限りがあり、無くなり次第終了となる。

「OMO7旭川」浮遊感に包まれる"ととのい"体験

「OMO7旭川」(北海道旭川市)では、「サウナ プラトー」で約85℃で湿度たっぷりのドライサウナを満喫した後、地下約70メートルから汲み上げ、ろ過した水風呂や、不感温度の浴槽にある、究極の浮遊感に包まれる「水中インフィニティチェア」、重力から解放され、まるで宇宙を漂うような心地よさを味わえる「ゼロ・グラビティチェア」での「ととのい」が体験できる。

OMO7旭川 オートロウリュサウナ室全景

「リゾナーレトマム」北海道の景色を独り占め

「リゾナーレトマム」(北海道勇払郡)では、全客室にプライベートサウナと展望ジェットバスを完備した、究極の「ご褒美サ旅」を実現。約75℃前後のサウナ室から北海道の雄大な景色を独り占めできる圧倒的な開放感が特徴で、本施設ならではの贅沢な体験を楽しめる。周囲を気にせず自分たちのペースで、最高峰の「絶景内気浴」を心ゆくまで堪能できる。

リゾナーレトマム 展望ジェットバスとプライベートサウナ

「OMO5函館」温泉と2種のサウナ

「OMO5函館」(北海道函館市)の「琥珀色の湯」では、鉄分・塩分を多く含む源泉かけ流しの温泉に加え、しっかりと発汗できるドライサウナと、優しい蒸気で包み込むミストサウナの二種を完備。約15℃の水風呂やよく温まる温泉入浴とあわせることにより、最高の「ととのう」体験ができる。

左:OMO5函館 ドライサウナ/右:源泉かけ流し温泉「琥珀色の湯」

「青森屋」でねぶたサウナ体験

「青森屋」(青森県三沢市)の「青森ねぶたサウナ」では、サウナ室の正面に鎮座する職人手作りのねぶたが放つ圧倒的な迫力に包まれる。祭囃子の盛り上がりに合わせたオートロウリュにより、まるで祭りの真っ只中にいるような高揚感を体験できる。青森の文化と一体になる、ここでしか味わえない「究極の熱狂とととのい」を提供する。

青森屋 青森ねぶたサウナ

「界 松本」4種のサウナ巡り

2026年夏に再開業する「界 松本」(長野県松本市)。温泉とサウナの掛け合わせが楽しめるのが特徴で、ドライとミストのサウナをはじめ、全部で4種のサウナを巡るように堪能できる。水深の深さが売りの水風呂を含む八種十三通りの湯浴みで「ととのい」体験ができる。

界 松本 大浴場

「OMO関西空港」で旅の疲れを癒す

「OMO関西空港」(大阪府泉佐野市)では、旅の合間に立ち寄れる「半露天風呂」を併設したサウナを完備している。カラっと熱いドライサウナと水風呂による温冷交代浴は、疲労回復やデトックス効果が期待でき、旅の疲れを短時間でリセットするのに最適。空港隣接の利便性を活かし、出発前や到着後の「ととのい」体験を提供する。

OMO関西空港 サウナ

「OMO7高知」本格サウナと水風呂

「OMO7高知」(高知県高知市)の大浴場「トサノユ」には、オートロウリュを備えた本格的なサウナと、約15℃の水風呂を完備している。内湯には高知の特産であるヒノキを全面に使用。庭園にはトサミズキなど高知に馴染み深い薬用植物が植栽され、土佐の原風景が広がる空間で「心ほどける」ととのいを提供する。

OMO7高知 オートロウリュサウナ

「BEB5沖縄瀬良垣」バレルサウナでととのう

「BEB5沖縄瀬良垣」(沖縄県国頭郡)では、木製のバレルサウナで、沖縄の風を感じる自由なサ旅を提案する。サウナで発汗した後は、隣接する水風呂でクールダウン。リゾートならではの開放的な環境で、南国の星空や潮風を感じながらの外気浴は、非日常のひとときとなる。

BEB5沖縄瀬良垣 バレルサウナ

「リゾナーレ小浜島」の絶景プライベートサウナ

「リゾナーレ小浜島」(沖縄県八重山郡)では、視界を遮るもののない碧の絶景に没入する完全プライベートサウナを用意する。サウナで発汗した後は、目の前に広がる碧い海へと踏み出し、潮風を全身に受ける海上での外気浴が可能。離島の静寂と圧倒的なロケーションが、特別なサウナ旅を完結させる。