目指すは「色褪せない、感動する料理」――。22日放送のMBS・TBS系ドキュメンタリー番組『情熱大陸』(毎週日曜23:00～23:30)には、フレンチシェフの安發伸太郎氏が出演する。

安發伸太郎氏 (C)MBS

「プレッシャー? 一切ないです」

「この出来事は、パリの美食史における重要な転換点を意味する」(『Le BonBon』)

2025年の初夏、フランス料理界にビッグニュースが駆け巡った。38年間三つ星を守り続けている、パリを代表するレストラン「ランブロワジー」の伝説的なシェフ、ベルナール・パコー氏が引退。その後任として日本人の安發伸太郎氏が選ばれたのだ。

「プレッシャー? 一切ないです」

ランブロワジーのシェフを引き継ぐにあたり、その味を守っていくことで精一杯なのかと思いきや、こちらが当惑するほど安發氏は落ち着いていた。パコー氏のスペシャリテは残していくものの、新しく開発する“自分の料理”を積極的に出していくと決めている。

「受け継ぐのは、レシピではなく“エスプリ(精神)”です」

18歳で単身フランスに渡り、料理人としての階段を一歩ずつ上がってきた安發氏。そんな彼の若かりし頃を、情熱大陸は2008年に取材していた。「待ってろ未来! ネクストジェネレーション」と題し、25歳以下の“情熱の卵”たちを取り上げた回だ。

フランス・オーベルニュ地方にある三つ星レストランで、フレンチの基礎を学ぶ22歳の安發氏を、カメラは追いかけていた。まだ何者でもない若者だったが、未来を見据える眼差しは強く、発する言葉に迷いはなかった。

「自分は頑固だと思う。自分が良いと思えないものを、良いとは言えない」

料理に対するそのピュアな姿勢は、18年経っても全く変わっていなかった。しかし、背負うものはとてつもなく大きくなった。ランブロワジーでシェフになるということは、ミシュランの三つ星を獲得することが至上命題となる。

番組では、安發氏がパコー氏の跡を継いでシェフになった2025年8月から取材を開始。店を一旦閉め、リニューアルオープンに向けてメニュー開発に苦闘する姿。そして、3月の『ミシュランガイド2026フランス』の発表までを長期取材。「ランブロワジーの新たな歴史を作る」と宣言した安發氏。クールに見えて熱い魂を持ったニッポン男児の、船出と行く末を見つめる。