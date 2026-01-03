1997年に『週刊少年ジャンプ』にて連載が開始された、尾田栄一郎によるマンガ作品『ONE PIECE(ワンピース)』。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べて身体がゴムのように伸びる能力を持った少年・ルフィを主人公に、夢への冒険・仲間たちとの友情を描いた海洋冒険ロマン作品です。

アニメ化や実写化もされ、いまや世界中で絶大な人気を誇る大ヒット作となった同作。バトルやギャグ、感動的なストーリー、緻密な設定や壮大な世界観などで現在も多くのファンを魅了し続けています。

今回は、中間管理職経験のあるマイナビニュース会員211人に、上司にしたい『ONE PIECE』のキャラクターを聞きました。その結果をランキング形式でご紹介します。

中間管理職経験者が選ぶ、上司にしたい『ONE PIECE』キャラクター

尾田栄一郎による人気マンガおよび、同作を原作としたアニメ『ONE PIECE』。海賊王ゴールド・ロジャーの財宝「ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)」を求めて旅をする少年モンキー・D・ルフィと、その仲間たち「麦わらの一味」の活躍を描く、海洋冒険ロマンです。

友情や夢、仲間との絆をテーマにした感動的なエピソードと、それらを彩るバラエティ豊かなキャラクターたちも同作の大きな魅力。自分のお気に入りのキャラがいる、という人も多いのではないでしょうか。

そんな『ONE PIECE』から、中間管理職経験者に上司にしたいキャラクターを聞いたところ、結果は以下の通りとなりました。

1位：モンキー・D・ルフィ(24票)

1位：ナミ(24票)

3位：シャンクス(23票)

4位：サンジ(16票)

5位：白ひげ(エドワード・ニューゲート)(12票)

6位：モンキー・D・ガープ(7票)

6位：モンキー・D・ドラゴン(7票)

6位：ボア・ハンコック(7票)

続いては上位キャラクターの概要と、アンケート回答者のコメントを一部紹介します

1位：『モンキー・D・ルフィ』

中間管理職経験者が考える、上司にしたい『ONE PIECE』キャラクター1位には、同票で2名がランクイン。まず1人目は、同作の主人公である「モンキー・D・ルフィ」でした。

ルフィは、『ONE PIECE』のメイン・キャラクターで、麦わらの一味大船長。「ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)」を見つけて海賊王になることを夢見て、旅を続ける少年です。「ゴムゴムの実」を食べて身体がゴムのように伸びる能力を持っています。

仲間と自由を何より大切にし、強敵にも恐れず立ち向かうルフィ。純粋で豪快な性格の奥に強い意志を秘め、数々の冒険を通して世界を変えていく存在である彼に、上司としての資質を見出す人は多いようです。

コメントでは、「性格が素晴らしいから」「突破力がありそう」「指示が明快そう」などの声が寄せられています。

ユーザーコメント

「部下のことを大切にしてくれそうだから」(男性・54歳)

「自由にのびのびとさせてもらえそうなので」(男性・54歳)

「情に厚く、集団行動で輝けるタイプだから」(男性・52歳)

「前向きなアドバイスをくれそう」(男性・59歳)

「生き様がかっこいい」(男性・41歳)

「いや、適当そうでいいと思います」(男性・49歳)

「やっぱり主役になるだけのことはある人物だから」(男性・59歳)

「ルフィ以外が上司ならば退職ものです」(女性・57歳)

1位：『ナミ』

同じく第1位には「ナミ」がランクインしました。

スリムな体型とオレンジ色の髪が特徴のナミ。麦わらの一味航海士である彼女は卓越した航海術を持ち、また天候を操る武器「天候棒(クリマ・タクト)を駆使して戦います。

幼少期に過酷な経験をしながらもルフィら仲間たちと出会い、救いを得ました。金銭にはシビアであるものの情に厚く、仲間思いの性格です。夢は世界中の海を記した「世界地図」を完成させることです。

そんなナミに対しては、「可愛くて強い女性だから」「綺麗で引っ張ってくれる」「女性管理職を求む!」などのコメントがありました。

ユーザーコメント

「仲間思いで、取引の交渉力がありそうだから」(女性・51歳)

「バランスよく複数人の話を聞いてまとめてくれそう」(女性・35歳)

「ドSさが素敵」(男性・51歳)

「こんなにかわいい上司なら楽しく仕事に通えそう」(男性・54歳)

「交渉力・説得力が高く、いざというときに頼れそうな存在」(男性・38歳)

「自分は、かっこいい女性上司を目指しているから」(女性・57歳)

「自分自身の上司として理想なのは、"強い女性"であります。男性と女性では、決断力や最終的な強さでは女性が勝ちになると思います。ストロングな女性が、組織をイイ方向にもっていくと思う。タフな航海を凄腕の男性たちと共におこなっていくナミは経験も豊富で、ガッツもあるので頼りになると思います」(男性・37歳)

3位：『シャンクス』

第3位は、「シャンクス」となりました。「赤髪のシャンクス」と呼ばれる彼は、世界に皇帝の如く君臨する4人の大海賊「四皇」の一角を担う人物。幼少期のルフィに海賊としての生き方と夢を示した恩師とも言える存在です。

赤い髪とトレードマークの麦わら帽子が特徴で、冷静で落ち着いた性格の持ち主。非常に強力な戦士でありながらも争いは好まず、大局を見据えて行動するカリスマ的存在として描かれます。

そんなシャンクスのもとには、「懐が広そう」「ユーモアがあって楽しそう」「上司としてふさわしい」といった声が届いています。

ユーザーコメント

「カッコ良さが段違い」(男性・48歳)

「見た目ちょいワルだが、老人や子どもに優しいところがいい」(男性・49歳)

「自分の身体を犠牲にしてまでルフィを守った。もし自分の上司なら、いい上司に間違いない」(男性・47歳)

「まさに理想の上司です」(男性・57歳)

「『アニキー!、ついてきます』って感じの気持ちになりそう」(男性・47歳)

4位：『サンジ』

第4位は、麦わらの一味料理長「サンジ」でした。「黒足のサンジ」として知られ、美味しい料理を作ることに情熱を注いでいます。

騎士道精神を重んじ、女性には決して手を上げない紳士である一方で、敵に対しては大胆かつ冷酷に立ち向かう一面を見せます。

サンジは、物語の友情や情熱を象徴する存在であり、仲間思いで機転の利く策士として多くのファンに愛されています。そんな彼には、「いざという時に頼りになる」「気楽に相談できそう」「相手の事を考えて行動してる」などのコメントがありました。

ユーザーコメント

「頑張った分、美味しい料理のご褒美がありそう」(男性・53歳)

「思いっきりがよく、決断が早い」(男性・57歳)

「なんとなく。自由奔放だなと」(男性・54歳)

「生き様に共感する」(男性・50歳)

「寡黙だけど、必要な時に助けてくれそう。きちんと見守ってくれてる感じがする」(女性・51歳)

5位：『白ひげ(エドワード・ニューゲート)』

第5位にはエドワード・ニューゲート、通称「白ひげ」が入りました。かつて四皇に君臨した大海賊で、「世界最強の男」と恐れられる存在。悪魔の実「グラグラの実」の能力者で、大地や海を揺るがすほどの破壊力を誇ります。

見た目の威圧感とは裏腹に、仲間を「家族」と呼び、彼らのためには命をも惜しみません。最終的には仲間を守るために激しい戦いを繰り広げ、壮絶な最期を遂げています。

そんな白ひげには「人望がある」「人柄がかっこいい」「尊敬できる」などの声が届きました。

ユーザーコメント

「一番、親分肌なので」(男性・56歳)

「身内から慕われ、大切にするから」(男性・49歳)

「抱擁力がすごい」(男性・33歳)

「損得勘定抜きに、仲間のために戦ったので」(男性・55歳)

6位：『モンキー・D・ガープ』

第6位には、同票で3人がランクインしました。まず一人目は、「モンキー・D・ガープ」です。

海軍本部中将で、ルフィの祖父でもあるモンキー・D・ガープは「海軍の英雄」と称される伝説的存在。かつて“海賊王”ゴール・D・ロジャーを何度も追い詰めた実力者であり、拳を武器とする戦闘スタイルで圧倒的な力を誇る豪傑です。

豪快で自由奔放な性格ながら強い信念と正義感を持ち、自らの信じる道を貫く姿勢が印象的です。そんなガープへは、「部下思い」「やりたいように行動させてくれそう」「おおらか、信頼感」などのコメントがありました。

ユーザーコメント

「熱い男だから、上司にすらならしっかり味方になってくれそう」(女性・39歳)

「昭和の上司のようで手は出すが、しっかり部下の成長を見届けてくれる」(男性・55歳)

6位：『モンキー・D・ドラゴン』

第6位、2人目は「モンキー・D・ドラゴン」でした。モンキー・D・ドラゴンは、ルフィの父親であり、革命軍のリーダーです。世界政府の打倒を掲げ、抑圧された人々の解放を目指し、強い信念とリーダーシップを発揮し活動しています。

その行動は慎重かつ計画的で、冷静に敵を分析する力を持っていますが、その素性や正確な能力についてはいまだ多くの謎に包まれています。

世界を揺るがす思想と影響力を持つ、伝説的な存在であるドラゴン。そんな彼には「かっこいいから」「思いやりがある」「スキルがある」などのコメントがありました。

ユーザーコメント

「何でも許してくれそうだから」(男性・42歳)

「部下を適材適所で使う手腕がありそう」(男性・51歳)

6位：『ボア・ハンコック』

そして第6位の3人目は、「ボア・ハンコック」がランクインしました。“海賊女帝”ボア・ハンコックは、九蛇海賊団船長にして女ヶ島「アマゾン・リリー」の皇帝です。「メロメロの実」の能力で相手を石化させる力を持っています。

世界一の美女と称され、高慢ながら実は情に深い性格。過酷な幼少期の記憶から他者を拒んでいましたが、ルフィに心を許し、やがて強い想いを寄せるようになります。そんなボア・ハンコックを支持するコメントとして、「綺麗だから」「テキパキと指示してくれそう」「いい女だと思う」などがありました。

ユーザーコメント

「カリスマ性と統率力に魅力を感じる」(男性・42歳)

「今の時代には言ってはいけないワードだとは思いますが、とてもセクシーダイナマイトだからです」(男性・52歳)

中間管理職経験者が選ぶ、上司にしたい『ONE PIECE』キャラクターのまとめ

アンケートの結果、中間管理職経験者が選ぶ上司にしたい『ONE PIECE』キャラクターの第1位には、同票で「モンキー・D・ルフィ」と「ナミ」が並びました。

男性と女性のキャラが、バランスよく選ばれる結果となりました。コメントはナミに関しては「交渉力」や「説得力」、女性ならではの「強さ」を評価する声が印象的でした。

ルフィは、「前向き」であることや「部下思い」なところが好感されています。いずれも中間管理職経験者ならではの、リアリティを感じさせるランキングとなっているのではないでしょうか。

調査時期: 2025年12月5日

調査対象: 中間管理職経験のあるマイナビニュース会員

調査数: 男女合計211人

調査方法: インターネットログイン式アンケート



※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がマイナビに還元されることがあります