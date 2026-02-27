通信カラオケ・JOYSOUNDは、GRe4N BOYZのアルバム『あっ、ども。またおあいしましたね。あっ、、』のリリースを記念して、オリジナルグッズが当たる「GRe4N BOYZ×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、3月31日まで開催している。

2024年3月にグループ名をGReeeeNから改名した、歯科医師とアーティストを両立する男性4人組ボーカルグループ、GRe4N BOYZ。改名後、2枚目のリリースとなるアルバム『あっ、ども。またおあいしましたね。あっ、、』は、 TVアニメ『ONE PIECE』のオープニング主題歌「天使と悪魔」などが収録されている。

本キャンペーンへ参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)を使って、「天使と悪魔」をはじめとする課題曲を選曲。その場で参加者全員にGRe4N BOYZ×JOYSOUND オリジナル待ち受け画像(全1種)をプレゼントする。

さらに、Wチャンスとして、抽選でGRe4N BOYZ Bluetoothスピーカーを5人に、GRe4N BOYZグッズ詰め合わせを5人にプレゼントする。

なお、キャンペーン期間中は毎日、1曲につき1回待ち受け画像を取得でき、キャンペーン期間中は何度でも応募ができる。

対応機種は、JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX。