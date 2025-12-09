フジテレビの動画配信サービス・FODとCS放送・フジテレビTWOのバラエティ番組『超特急の撮れ高足りてますか?』(隔週月曜新作配信・放送)の企画で、メンバーの12号車マサヒロが「1級小型船舶操縦士免許」を取得した。多忙を極めるアーティスト活動の合間に講義を受け、猛勉強の末、試験に合格する模様を配信・放送した。

マサヒロ

グループ想いのマサヒロは、自分が操縦する船にメンバーのみんなを乗せて釣りを楽しんでもらいたいという一心で企画に臨み、メンバーには極秘の完全サプライズの状況で免許を取得した。6月の教習開始から、2級免許合格を経て1級免許合格、免許取得までの約半年間の道のりとなった「マサヒロ船舶免許への道」が、FODで配信されている。

超特急は、さいたまスーパーアリーナスタジアムモードの公演を成功させ、さらに11月から来年2月にかけて行われる「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 REAL?」は全公演完売、各局の音楽番組への出演多数、イベントへの出演はひっぱりダコ、メンバー個々のドラマやバラエティ番組への出演も多数と、名実ともに番組スタート当初にテーマとしてきた「テレビスター」になりつつある。

そんな彼らの冠番組である“トレタリ”こと『超特急の撮れ高足りてますか?』はスタート以来10年目となるシーズン10を配信・放送中。FODの番組視聴ランキングでは毎話配信後上位にランクインしている人気コンテンツだ。

今回の企画「マサヒロ船舶免許への道」をきっかけに、メンバー9人が海釣りをガチで楽しむ「トレタリ釣り部」が発足。誰が一番釣れるのか、勝敗をかけたバトルの模様は12月22日23時30分から配信・放送とされる。

マサヒロは「この度１級小型船舶免許を取得したので、今後のお仕事にも生かしたいですし、プライベートでの釣りも満喫したいなと思っております!」とコメントしている。