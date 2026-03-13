ダンス＆ボーカルグループ・超特急が、フジテレビの動画配信サービス・FODで配信されるドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』のseason2(season1放送終了後、配信開始予定)に出演する。

小笠原海

本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描くオリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。小笠原が演じるのは、自己啓発セミナー団体である“新生自尊の会”の会員・丸井秀夫だ。

都議会選挙の候補者が立会演説会を行っているところに、国家公安委員長の葛城誠二が応援に駆けつける。そんな葛城が車に乗り込もうとすると、ある思いを胸に秘めた丸井が、演説を聞いているやじ馬の中から飛び出し、葛城を襲撃し――。

なお、同じく超特急に所属する草川拓弥も、同作のseason1で物語を大きく動かすきっかけとなる伊澤嘉人役で出演。小笠原は、season2での重要人物を担うことになり、同じ作品の物語を超特急のメンバーがつないでいく。

小笠原は「『東京P.D. 警視庁広報２係』に出演させていただけること、心からうれしいです。season2のキーとなる人物かと思います。物語を彩ることのできるよう全力で役と向き合いましたので、楽しみにしていただけたら幸いです」とコメントしている。

草川拓弥は『東京P.D.』への出演にあたり、「自分の中で刑事ドラマといえば『踊る大捜査線』で、たまたま見返していたタイミングでお話をいただいたので、一方的に運命を感じてしまっていました。あまりなじみがなかった広報課でのお話が新鮮で台本を読む手が止まらなかったです。大事に大切に演じさせていただきます」とコメントしていた。

