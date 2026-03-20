「雄飛さんと会うとき、だいたいすっぴんだったり。何もおしゃれしてない」と打ち明けたのは、元TBSアナウンサーで俳優の田中みな実。7日、TBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)に出演し、音楽ユニット・ホフディランの小宮山雄飛とのエピソードを語った。

田中みな実

「それを載せられる屈辱。つらい……」と吐露

ゲスト出演した小宮山と、「何日ぶりですかね～(笑)」と言い合った田中。すると、小宮山は、「昨日さ、友達と蕎麦屋行ってたでしょ?」「あれがちょっとね、なんら悔しくなってた」とポツリ。テレビ朝日の弘中綾香アナウンサーと蕎麦を食べたという田中が、「どういうこと? ヤキモチ?」と苦笑いでツッコむと、「そうそうそう(笑)」と照れくさそうに認めた。

オープニングから仲の良さをにじませていた2人。「何も知らない人には補足が必要」と話した田中は、「この1～2カ月で何回か会ってて。うちのインテリアを見に行くのを付き合ってもらったり」「ちょくちょくお会いしてて。ご飯食べたりとか、抹茶パフェ食べたり」と小宮山との仲を説明。「そのたびに、雄飛さんがインスタに上げるわけ。そうすると、めっちゃ再生回数あって」と公の関係を強調した。

自身のインスタグラムに、田中と蕎麦や抹茶パフェを楽しんでいる様子を投稿している小宮山。しかし、田中は、「私、雄飛さんと会うとき、だいたいすっぴんだったり。何もおしゃれしてないわけですよ」と語り、「それを載せられる屈辱。つらい……」と吐露。小宮山が、「それが見たいんですよ」とフォローするも、「嫌だよ! それが今の私だと思わないでほしいんです」と本気モードで訴えていた。