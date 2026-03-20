令和のシール交換は、子どもたちの間だけで流行っているものではありません。ついに、公式キャラクターまで参戦(笑)

流行りのシール交換

僕もはじめてみました〜〜☺️

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会長のぷくぷくしたシールがお気に入りです🐥

皆さんはシール交換したことありますか〜❓👀

(@_torikizokuより引用)

このほどシール交換デビューを果たしたのは、焼き鳥チェーン店『鳥貴族』の公式キャラクター「トリッキー」です。相変わらずかわいいトリッキーですが、ぷっくりシールになったトリッキーも魅力的。これはかなりレート高めでは?

一方、スタッフさんの推しは会長さん。まさか会長がぷっくりシールになるとは(笑)。このシール帳が公開されると、SNSでは「可愛い〜笑 トリッキーシール交換してるやーん!!笑」「可愛い…笑 会長のシールほしいです」「トリッキーぷくぷくシール作って販売して欲しい!!」「シールに興味は無いけれど…これは欲しいかも笑」と話題に。

トリッキーも認める高レートの会長さんシールも、超絶かわいいトリッキーのシールも大人気。何気に焼き鳥も札もかわいくないですか? センスいいですよね。トリッキーと交換するなら、みなさんはどれを選びますか?