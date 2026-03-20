お笑いコンビ・爆笑問題の太田光と田中裕二が、10日深夜に放送されたTBSラジオ『JUNK 爆笑問題カーボーイ』(毎週火曜25:00～27:00)で、1月にTBSを退社した良原安美アナに愛あるエールを送った。

良原安美アナ

良原安美アナは「新人のときからすごかった」太田光が絶賛

良原アナは、爆笑問題が出演するTBS系番組『サンデー・ジャポン』やTBSラジオ『爆笑問題の日曜サンデー』のアシスタントを務めた経験があり、2人とはたびたび共演。TBS退社後の2月には自身のアパレルブランド立ち上げを発表し、3月からはセント・フォースに所属して活動することも明らかにしている。

そんな良原アナの動向について、番組内で「ニュースになってて……」と触れた爆笑問題の2人。田中が「たぶん出る方もやりつつ、洋服の方もやるんじゃない？」と話すと、太田は「やりながらか、さすが」と反応。さらに田中が「ぴったりだよね、絶対にうまくいくんだろう」と感想を述べると、太田も「絶対にうまくいく」と同意した。

また、田中が「アミーゴ(良原アナの愛称)のそういう失敗するところ、想像もつかない」と評価すると、太田も「見たことないもんね！新人のときからすごかったよね」と絶賛。続けて、田中は「絶対にハッピーな感じしか想像できない。うまくいくんだよ、きっと」と語り、温かいエールを送っていた。