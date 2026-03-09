「Adoのオールナイトはもう本当に面白かった」そうしみじみと語ったのは、お笑いコンビ・爆笑問題の太田光。3日深夜に放送されたTBSラジオ『JUNK 爆笑問題カーボーイ』(毎週火曜25:00～27:00)で、歌手・Adoのトーク力を高く評価する場面があった。

爆笑問題の太田光

Adoは「絶対に戻した方がいい」太田光がニッポン放送社長に語る

番組の中で太田は、2月28日に放送されたニッポン放送『サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー』(毎週土曜 13:00～15:00)にゲスト出演した際の裏話を披露。出演前に、ニッポン放送の社長と話をしたことを明かした。

『JUNK 爆笑問題カーボーイ』の裏番組であるニッポン放送『星野源のオールナイトニッポン』が終了し、後任パーソナリティ発表される前だったことから、「いろいろ探り入れたんだよ。『社長、次は誰ですか?』って。いろいろ名前を挙げて、『この人?』『そうきたか』とか言いながら。『いいじゃないですか、教えてくださいよ。別に俺、言わないから』って(笑)」と、社長との軽妙なやり取りを振り返った。

会話の中では、2023年4月～2024年3月まで同局でレギュラー放送されていた『Adoのオールナイトニッポン』にも話が及んだという。太田は社長に対して、「Adoのオールナイトはもう本当に面白かった。あれは、もうまさに令和の中島みゆきなんですよ」と絶賛した。

「歌はああいう感じだけど、しゃべるとあんな砕けてて。我々が子どものころに、みゆきさんも、レコードジャケットの写真でしか見てないから、実際に動いてるとこを見れなかった。だけどしゃべりだけは聞いてたから」とし、歌としゃべりとのギャップ、あまりテレビ番組などで素顔を出さなかった共通点を指摘。そのうえで、「まさに令和の中島みゆき。Adoは絶対(ラジオ番組に)戻した方がいいよ」と社長に声をかけたことを振り返っていた。