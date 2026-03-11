lead=今冬ドラマで話題性の高い主演女優と言えば、「『未来のムスコ』(TBS系)の志田未来」と言っていいのではないか。そんな志田の出演作で『14歳の母』と並ぶ「転機になった作品」としてあげたいのが『わたしたちの教科書』(2007年 ※FODで配信中)。同作は脚本の岡田惠和が向田邦子賞を受賞した知る人ぞ知る名作であるほか、トリビア的なトピックスも多い作品であり、その魅力をドラマ解説者・木村隆志が掘り下げていく。

3月19日、ドラマ『102回目のプロポーズ』(FOD)の配信がスタートする。そのタイトルからわかるように、同作は1991年に放送された『101回目のプロポーズ』(フジテレビ系、FODで配信中。13日～TVerで全話順次配信)の続編。

同年放送の『東京ラブストーリー』とともに「歴代月9の2トップ」と言われ、今なお語られることの多い名作だが、あらためて何が視聴者を魅了したのか。さらに35年もの時を経た今どんな作品に見えるのか。

続編の配信開始直前に、中国・韓国版のリメイクに加えて、12年に武田鉄矢と浅野温子の時代劇版も舞台化された『101回目のプロポーズ』の本質をドラマ解説者・木村隆志が掘り下げていく。

月9の勢いを感じる明るさと笑い

91年当時を振り返ると、放送開始前は否定的な声が決して少なくなかった。当時はトレンディドラマ全盛期。その中心だった浅野温子の相手が「なぜ武田鉄矢なのか」「ラブストーリーとして見られない」「生理的に受け付けない」などの辛らつな声も目立った。

しかし、それでもけっきょく見はじめてもらえるのが、当時トップを走っていた“月9”のパワーか。もしネットが発達した現在なら放送開始前にネガティブな声が飛び交うなど「第0印象」の悪さからこれほど多くの人が見た作品にならなかったかもしれない。

第1話がはじまると、案の定と言うべきか、武田鉄矢が演じる星野達郎は「お見合い99連敗中」という冴えない42歳の中年サラリーマンだった。一方、浅野温子が演じる矢吹薫は息をのむほどの美女チェリストで、しかも12歳年下の30歳。実際、第1話冒頭、CHAGE ＆ ASKAの主題歌「SAY YES」が流れるタイトルバックを見れば、どう見ても薫は「無理目の女で2人が結ばれそうなムードはない」と感じるだろう。

そんな疑問を抱きながらも見はじめた人を引きつけたのは達郎のひたむきさだった。当作の代名詞であり新語・流行語大賞にも選ばれた第6話の「僕は死にましぇん」を筆頭に、競馬挑戦、ピアノ猛練習などのドラマ史に残る一途な姿を「今も覚えている」という人が多いのではないか。「達郎を見ていると『人は頑張れば変われる』『こんな風に人を好きになりたい』などと勇気づけられる人が徐々に増えていった。

……ここまでは当時、誰もが感じていたことだろう。

もう1つ忘れてはいけないのは、当作における“明るさ”と“笑い”のパート。そもそも「中年男がひとまわり年下の美女を追いかけ、相手にされなくてもフラれても懸命に食らいつく」という達郎の言動はストーカーと紙一重であり、見やすくするための明るさと笑いが必要だった。というより当作の明るさと笑いは「当時の世相、あるいは月9の勢いやノリが成せる脚本・演出」と言っていいかもしれない。