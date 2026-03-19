バンダイスピリッツは、『仮面ライダーV3』より「S.H.Figuarts ハリケーン 栄光の昭和ライダーエディション」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約受付開始、2026年9月発送予定。

「仮面ライダーV3」の専用マシンとして共に戦い抜いた「ハリケーン」が、栄光の昭和ライダーエディションとなってS.H.Figuartsに登場。

『仮面ライダーV3』のオープニング映像や劇中に登場する「ハリケーン」を忠実な造形で立体化。「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダーV3 栄光の昭和ライダーエディション」(別売り)に合わせ、2015年発売の「S.H.Figuarts ハリケーン」からカウルおよびシートの造形を完全リニューアルした。

当時の映像や資料を検証し、カウル全体の形状やサイズ感、各部のディテールに至るまで再現度を追求。カラーリングも劇中の印象を追求し、特徴的な車体の青と赤には深みのある色合いを採用した。車体前部のカウル裏側には黒い彩色を施している。

ハンドルの可動、サイドスタンドの展開、後輪のサスペンション伸縮ギミックを搭載し、前後タイヤのブロックパターンや、スポークホイールを精密に造形再現。スクリーンやカウル前面部の風車「タイフーン」の風防にはクリアパーツを使用し、車体下部やマフラー周辺には、過酷な走行条件や激しいアクションで生じた汚れを表現した塗装を施し、劇中の質感を再現している。

車体前部の両サイドに備えた「ウイング」の伸縮は、パーツの差し替えで再現。「タイフーン」には新たに風車パーツの交換ギミックを搭載したほか、青色の風車と黄色の風車の交換用パーツが付属し、速度に応じて風車の色が変化する劇中のシーンを再現できる。

また、「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダーV3 栄光の昭和ライダーエディション」(別売り)用のハンドルを握るための手首パーツと、人差し指と中指をレバーにかけた手首パーツが付属する。

(C)石森プロ･東映