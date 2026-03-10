原宿の人気ストリートブランド「9090」がこのほど、「ちいかわ」とコラボすることに。なんとなんと、ちいかわたちが“小麦ギャル”になって登場です!

【✨9090 × ちいかわ collaboration ✨】

初!!ちいかわたちが小麦ギャルになって登場⁉️

ついに期間限定受注販売スタート🎖️

🗓️ 3/13(金)13:00 ～ 3/23(月)11:59

📦 7月下旬お届け予定

▼販売場所

9090公式オンラインサイト、YZ公式アプリ

(@9090_storeより引用)

9090「×ちいかわ Gal NINETY Mascot Keychain」

こちらは、限定コラボ商品「×ちいかわ Gal NINETY Mascot Keychain」です。ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガが制服を着て小麦ギャルになるなんて、新鮮ですよね。

本商品は、ちいかわたちに「9090」らしいエッセンスを落とし込んだマスコットキーチェーン。ストリートと可愛らしさを融合させたデザインで、バッグやベルトループに取り付ければスタイリングのアクセントに。周囲の視線を集めること間違いありません!

SNSで紹介されると、「なにこれー!!!可愛すぎるww焦げてるw」「まさかの黒ギャル。キラキラしてるー!」「ハチワレちゃんチョベリグ」「え!これ絶対欲しい!!!!!」「もと黒ギャルの私にはめちゃくちゃに刺さる」「ヤヴァイ!!」と話題に。

また、受注販売での展開に「わぁぁぁあ! ギャル可愛い(´- `*) 受注ありがたすぎるし、アパレルも楽しみダ」「受注はんばいーーー!!ばんざーーーーい!!」と歓喜の声が。どの子も可愛くてまたまた争奪戦か? と思いきや、期間限定受注販売。ファンには嬉しいニュースですね。

3月13日13時より、「9090公式オンラインサイト」および「YZ公式アプリ」にて販売スタート。3月23日までの期間限定販売で、価格は各2,900円です! なお、商品の発送は7月中旬以降。小麦色の肌したちいかわたちと、夏を満喫しちゃいましょう!!