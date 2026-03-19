日本ケンタッキー・フライド・チキンは、2025年11月の発売時に1週間で約100万個を売り上げた「ケンタの鶏竜田バーガー」を、3月25日より全国の店舗で数量限定で再発売する。

あわせて新商品「ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース」も同日より発売。佐藤栞里さん出演の新CM公開や、SNSキャンペーン「#鶏竜田ラブレター」も順次展開される。

開発8年の自信作が異例のスピードで復活

「ケンタの鶏竜田バーガー」は、開発に8年を要したKFC渾身のメニュー。2025年11月の初登場時には、鶏もも一枚肉の厚みとジューシーさが話題となり、想定を上回るペースで完売店舗が続出した。終売後もSNS上には70万件を超える再販要望が寄せられ、その熱烈な声に応える形で、わずか3ヶ月という異例の速さでの復活が決定したという。

ケンタの鶏竜田バーガー

和の新作「ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース」

今回の復活に合わせ、新フレーバー「ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース」がデビューする。甘酸っぱい醤油ベースにネギとしょうがを効かせた特製ソースは、かつて人気を博した「ドラゴンツイスター」のソースを現代風にブラッシュアップしたもの。竜田揚げの旨みを最大限に引き出す、和風の味わいに仕上がっているとのこと。

ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース

商品ラインアップと価格

3月25日より発売される商品の詳細は以下の通り。

■ケンタの鶏竜田バーガー (540円)



■ケンタの鶏竜田バーガーセット (950円)

セット内容:バーガー、ポテト(S)、ドリンク(M)



■ケンタの鶏竜田バーガーよくばりセット (1,250円)

セット内容:バーガー、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)



■ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース (590円)



■ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソースセット (1,000円)

セット内容:バーガー、ポテト(S)、ドリンク(M)



■ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソースよくばりセット (1,300円)

セット内容:バーガー、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)



SNSキャンペーンと新CM

復活を記念し、3月18日から3月24日まで公式X(旧Twitter)にて「#鶏竜田ラブレター」キャンペーンを実施。対象ポストをフォロー&リポストした中から抽選で1,000名に無料お試し券がプレゼントされる。

また、3月25日からは佐藤栞里さんが出演する新CM「復活! 鶏竜田バーガー」篇が全国で放映開始。待ちわびた復活を喜び、幸せそうに頬張る姿が描かれている。