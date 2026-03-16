日本ケンタッキー・フライド・チキンは3月18日から、「とりの日パック」(1,250円)を全国のケンタッキーフライドチキン店舗で発売する。

「とりの日パック」期間を拡大して販売

「にわ(28)とり」の語呂合わせから、毎月28日は"にわとりの日"。同社ではこの日に合わせて、「オリジナルチキン」と「ナゲット」をおトクに楽しめる商品を販売している。

今回は"春休み特別!期間拡大!!「とりの日」パック"として、通常は毎月28日限定で販売している同商品を、特別企画として3月18日～4月7日まで販売する。オリジナルチキン4ピースとナゲット5ピースを組み合わせ、単品積み上げ価格1,720円のところ、470円おトクな1,250円で楽しめる。

また、今回は通常のとりの日パックでは対象外となる「KFCデリバリー」でも注文できる(Uber Eats、出前館、Rocket Nowなど、各配達代行サービスは対象外)。

オリジナルチキンは、創業者カーネル・サンダースが10年の歳月をかけてたどり着いた11種類のハーブ&スパイスで味付けした看板メニュー。専用の圧力釜で約15分間じっくりと揚げることで、ふっくらジューシーで、骨からほろりと外れるほど柔らかく仕上げている。

ナゲットは、子どもから大人まで幅広い層に親しまれている人気のサイドメニュー。オリジナルチキンと同じ11種類のハーブ&スパイスで味付けしており、噛んだ瞬間にジューシーな旨みが口いっぱいに広がる。骨がなく、一口サイズで手軽に楽しめるのも魅力。

一緒に買うとおトク

同商品を購入すると、「ポテトS 」2個、「ビスケット」2個、「カーネルクリスピー」2ピース、「チョコパイ」2個、または「コールスローS」2個を、それぞれ390円でいくつでも購入できる。なお、ポテトSはカーネルクランチポテトS(数量限定)で提供する。