カシオ計算機は3月3日、ユーザー参加型のファンコミュニティサイト「CASIO WATCH PARK（カシオ ウオッチ パーク）」を開設した。カシオの腕時計を愛用するファン同士が気軽に交流できる場を提供するもので、カシオ公式Webサイトおよび時計の公式アプリ「CASIO WATCHES」からアクセスできる。

カシオの腕時計ユーザーが交流できる公式ファンコミュニティサイト「CASIO WATCH PARK」

オープン記念のプレゼントキャンペーンも実施

同社は「驚きを身近にする力で、ひとりひとりに今日を超える歓びを。」というパーパスを掲げ、時計事業においてユーザーに新たな気づきや発見をもたらす取り組みを進めている。2022年からは「CASIO WATCHES」アプリ内で「G-SHOCK」の歴史や開発秘話などを発信する「Discover G-SHOCK」を展開してきた。

「CASIO WATCH PARK」は誰でも無料で閲覧できるが、投稿機能を使用する場合はCASIO IDでのログインが必要となる。投稿形式は「写真投稿」「トーク投稿」の2種類を用意。写真投稿では、お気に入りの1本やコレクション、旅行先でのベストショットなど「時計と過ごすシーン」を写真とともに共有できる。トーク投稿は写真添付を必須とせず、「カシオの腕時計との初めての出会い」や「時計にまつわるエピソード」など幅広いテーマで気軽に投稿可能。他のユーザーの投稿へのコメント機能も備える。

オープンを記念し、「カシオの腕時計とのはじめての出会い」をテーマとした投稿を対象に、抽選でプレゼントが当たるキャンペーンも実施する。プレゼントの賞品はオープン記念ウオッチ2種をそれぞれ1名に、カプセルトイ「CASIOウオッチリングコレクション」のセットを10名に。キャンペーン期間は3月3日〜3月16日。