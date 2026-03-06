容器の形に合わせて、丸でも四角でも自由自在に変形する猫ちゃん。“猫は液体”なんてよく言われますが、人気フェルト作家「SORANOSUKE」さんの手にかかれば、小さなキーホルダーの中にもすっぽり収まってしまうようです。

＼もうすぐ/

3月下旬より順次発売予定!

.

【猫は液体フロッキーマスコット】

.

猫の可愛らしさをつめこむ作品が得意😺

羊毛フェルト作家・SORANOSUKEさん監修✨

.

クリアケース入りのフロッキー猫🐾

本当に液体化してるみたいでたまらない💧

(@brightlinkdayoより引用)

こちらが、ブライトリンクのカプセルトイ「猫は液体フロッキーマスコット」です。直径4～5cm程の丸いクリアケースの中にフィットする猫ちゃんたち、本当に液体のようですね。

監修したのは、猫の愛らしさをぎゅっとつめこんだ作品を手がける人気フェルト作家の「SORANOSUKE」さんです。羊毛フェルトで作るSORANOSUKEさんの作品が、今回はフロッキー素材でカプセルトイに登場。表情もさることながら、収まり方もお茶目でかわいい。さすがです!

ラインアップは、「ミケ」「ハチワレ」「キジトラ」「チャトラ」「シャム」「クロ」の全6種。SNSでは、「待ってかわいいww」「ミケほしい～」「キジトラがある…!!!!最高だ」「出会えたら是非ガチャりたい」といった声が。1回400円で、3月下旬から順次登場。発売日は各種SNSで発進されます。気になる方は、チェックしてみてくださいね。

(C)SORANOSUKE