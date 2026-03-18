GMOリサーチ&AIは2026年3月18日に、「GMO顧客満足度ランキング」における「カフェチェーン店」カテゴリのランキングの結果を発表した。調査は2025年11月14日～28日の期間、全国の18～84歳5,009人を対象にオンライン調査で行われた。

「GMO顧客満足度ランキング」における「カフェチェーン店」カテゴリ総合ランキング

1位は「コメダ珈琲店」

「カフェチェーン店」カテゴリの総合ランキングでは、「コメダ珈琲店」が2位に0.25ポイントの差をつけ、1位にランクイン。同店は、項目別ランキングの「フード(メニューの充実度や味など)」において、2位以下を大きく引き離す圧倒的なスコア(76.20点)で1位を獲得した。

利用者からは、「コメダ珈琲店はいい意味で裏切ってくる。写真だと足りないかなと感じるが大満足できる。どの店舗に行ってもスタッフさんが親切なので嫌な思いをしたことがない」(40代女性)や「フードメニューが充実していて美味しいし、ボリュームもあって満足感が高い。お店の雰囲気も落ち着いていてついつい長居したくなる。店員さんの接客も丁寧で気持ちよく過ごせる」(40代女性)などの声が上がっており、「逆写真詐欺」とも称される満足感や質の高さが評価されている。

利便性(アクセスの良さ)が重視されるカフェ選びにおいて、「わざわざ食べに行きたい」と思わせるフードの魅力と居心地の良さが、総合1位を牽引する結果となった。

2位は「スターバックスコーヒー」

総合2位は「スターバックスコーヒー」がランクイン。「ドリンク(メニューの充実度や味など)」「スタッフの対応」「店舗の雰囲気・清潔さ」などの項目で1位を獲得した。

利用者の推奨理由として、季節ごとや期間限定の多彩なドリンクメニューを楽しめる点や、おしゃれで雰囲気の良い店舗空間が高く評価されている。

3位は「タリーズコーヒー」

総合3位には、「ドリンク(メニューの充実度や味など)」「アクセスの良さ」などで高い評価を得て、「タリーズコーヒー」がランクイン。

美味しいコーヒーを手軽に味わえる点に加え、店内が静かで落ち着いており、休憩やリラックスに最適な環境を支持する声が推奨理由として多く挙がった。

カフェチェーン店 総合ランキング

項目別ランキング(コストパフォーマンス、ドリンク、フード、スタッフの対応、店舗の雰囲気・清潔さ、アクセスの良さ)

項目別ランキングでは、「スターバックスコーヒー」が「ドリンク(メニューの充実度や味など)」「スタッフの対応」「店舗の雰囲気・清潔さ」の項目において最多3冠を達成した。

また、総合1位を獲得した「コメダ珈琲店」は、項目別ランキングの「フード（メニューの充実度や味など）」で1位を獲得したほか、「スタッフの対応」「店舗の雰囲気・清潔さ」でも3位と高く評価された。