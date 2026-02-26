コメダは3月5日から、「ポケモンといっしょだモン♪」をテーマにしたキャンペーンを全国のコメダ珈琲店とおかげ庵で実施する。

2025年夏のポケモンキャンペーンに続き、今年も特別なキャンペーンを実施する。今年はオリジナルメニューを第1弾(3月5日～4月8日予定)、第2弾(4月9日～5月13日予定)の2期間で展開する。

第1弾はメタモンが主役

第1弾では、「メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ」(コメダ珈琲店1,280円～1,340円/おかげ庵1,300円～1,340円)が登場する。あたたかいデニッシュに、爽やかな酸味のあるチーズクリームをサンドしたシロノワール。頬張れば、甘酸っぱいブルーベリーソースとチーズクリームの味わいが口の中に広がる。ソフトクリームの上には、メタモンの色味をイメージしたハートシュガーをトッピング。見た目もかわいい一品に仕上げた。ミニサイズ(コメダ珈琲店1,080円～1,140円/おかげ庵1,100円～1,140円)も用意している。コメダ珈琲店とおかげ庵の両店で楽しめる。

コメダ珈琲店限定「メタモンの明太エビカツパン」(1,340円～1,430円)は、メタモンをイメージした明太オニオンフィリングと、ぷりぷりのエビがマッチしたピリッと旨辛なエビカツパン。明太オニオンフィリングは、明太子のほどよい辛みと、玉ねぎのシャキシャキとした食感が特長のソース。サクッとぷりぷりのエビカツとシャキシャキのキャベツが相性ピッタリだという。

コメダ珈琲店限定「メタモンのおさつボール」(1,060円～1,140円)は、メタモンの色味をイメージしたおさつボール。さつまいもペーストを練り込んだ生地は、外はサクッと中はもっちり食感。中にはなめらかなさつまいもあんが入っており、ふわりと鼻に抜けるさつまいものふくよかな香りと、ほっこりとした素朴な甘みが楽しめる。メタモンデザインの紙カップで提供する。

おかげ庵では、「メタモンのエビつけきしめん」(1,400円～1,480円)を発売する。メタモンの色味を表現した、ふわふわ桜色のつみれとエビ入りのスープにつけて食べる特別メニュー。魚粉の旨みが効いたコクのあるスープに、つるっともちもちの麺を浸してすすれば、一口ごとにエビの香ばしい香りがふわりと広がる。ふわふわのつみれ、ぷりぷりのエビ、もちもちのきしめん。異なる食感が楽しめる。

上記商品をいずれか1品注文で、豆菓子風チャーム1個をランダムでプレゼントする。デザインは全4種類となる。

豆菓子風チャーム

第2弾はポケモンが勢ぞろい

第2弾では「カイリューのシロノワール カスタードプリン」(コメダ珈琲店1,280円～1,340円/おかげ庵1,300円～1,340円)がコメダ珈琲店・おかげ庵の両店に登場する。カイリューの大きな体をイメージしたシロノワール。あたたかいデニッシュの上から、なめらかなプリンソースをかけ、ソフトクリームには香ばしいカラメルソースをまとわせた。ほんのりビターなカラメルソースが、プリンソースのやさしい甘さをより引き立てる。ココア風味のフィアンティーヌが軽やかなサクッと食感のアクセントになり、最後のひと口まで楽しめる。ミニサイズ(コメダ珈琲店1,080円～1,140円/おかげ庵1,100円～1,140円)も用意している。

コメダ珈琲店では、「フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのなかよし鶏タツタバーガーレモンタルタル」(1,170円～1,240円)も販売する。ザクっとジューシーな鶏タツタに、爽やかなレモンの風味と、たまごのまろやかな味わいが広がるタルタルソースを合わせた一品。バンズからはみ出るほどの大判サイズの鶏タツタを、みずみずしいキャベツ、オニオンスライスとともに特製バンズで挟み、一体感のある食べ応えに仕上げた。フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメが描かれた、かわいいバーガー袋で提供する。

バーガー袋

コメダ珈琲店限定「フワンテのチーズボール」(1,060円～1,140円)は、フワンテをイメージした、ころっとした形のチーズボール。外はサクッ、中はもっちり食感の生地の中から、とろ～りあつあつのチーズソースがあふれる。生地とチーズソースが調和し、頬張るたびにやさしいコクのある味わいが広がる。フワンテデザインの紙カップで提供する。

おかげ庵では「マクノシタのすき焼き風きしめん」(1,400円～1,480円)を販売する。たくさん食べるというマクノシタをイメージした、5種の具材が主役のすき焼き風きしめん。やわらかな牛肉に割り下がじんわり浸み込み、甘みと醤油の塩味が溶け合う"甘辛い"おいしさがひと口ごとに広がる。ねぎと三つ葉のシャキシャキ食感も味わいのアクセントとなっている。つるっともちもちの麺に、とろ～り半熟たまごを絡めれば、まろやかな味わいに。

上記商品の注文で、もれなく1個、コメダ珈琲店の豆菓子風チャームがもらえる(ランダム全4種)。

オリジナルグッズも登場

コメダ珈琲店・おかげ庵では、コメダ珈琲店のミニダルマグラスをポケモンデザインの小物入れにアレンジした「ミニダルマグラス風小物入れ」(2,000円)を販売する。飲料容器としては使用できない。

メタモンの明太エビカツパンBIGクッションが当たる

公式Xでは、フォロー&リポストで参加できるキャンペーンを実施する。キャンペーン期間中、コメダ珈琲店公式Xアカウント(@KomedaOfficial)をフォローし、第1弾(3月5日8:00投稿予定)および第2弾(4月9日8:00投稿予定)の指定ポストをリポストすると、抽選でそれぞれ異なるオリジナル景品が当たる。

景品は、第1弾が「メタモンの明太エビカツパンBIGクッション(全長約50cm)」(5名)、第2弾は「ポケモンデザインKOMECA(1,000円ポイントチャージ)」(100名)となる。

応募期間は第1弾が3月5日8:00～3月12日23:59、第2弾は4月9日8:00～4月16日23:59までとなっている。

特別装飾店舗が登場

特別装飾店舗キャンペーン

コメダ珈琲店、全国8店舗で、ポケモンの世界観を楽しめる特別装飾店舗を展開する。昨年好評だった5店舗から店舗数を拡大。写真映えする空間で、ここだけの特別なひとときが楽しめる。

実施期間は3月5日～5月13日。実施店舗は東札幌5条店(北海道)／駒沢公園店(東京都)／ららぽーと豊洲店(東京都)／シャポー市川店(千葉県)／横浜ランドマークプラザ店(神奈川県)／葵店(愛知県)／新大阪店(大阪府)／沖縄糸満店(沖縄県)となる。

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.