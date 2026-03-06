コメダは、全国のコメダ珈琲店で2026年3月12日(木)より、季節限定で「春の新作ケーキ4種」を販売する。

【コメダ珈琲店】2026年 春の新作ケーキ4種

キャラメル サレ【宮古島の雪塩(R)使用】は、キャラメルクリームと、しっとり焼き上げたクレープ生地を重ね合わせたミルクレープ。口どけの良いキャラメルクリームに宮古島の雪塩(R)を合わせることで、上品な甘さの中にほのかな“塩味のアクセント”が生まれ、味わいをきゅっと引き締めている。

さらに、キャラメルにはほんのりとしたビター感を残し、奥行きのあるバランスに仕上げた。クレープ生地とキャラメルクリームを丁寧に13層に重ねることで、なめらかな口どけと、重なる層ならではの心地よい食感が楽しめる。

※本商品に使用している食塩中に「雪塩(R)」49%使用

【コメダ珈琲店】キャラメル サレ

くちどけカッサータは、クリームチーズのなめらかな口どけに、5種のドライフルーツとナッツを合わせた、コメダ珈琲店初のカッサータ。色とりどりのドライフルーツを散りばめて、見た目も春らしく華やかに仕上げた。

ひと口ごとに異なるドライフルーツの甘みと、アーモンドの香ばしさがアクセントとなり、味わいの変化を楽しめる。フルーツの風味と相性のよい紅茶と一緒にお楽しみいただくのもおすすめ。

※使用しているチーズは加熱処理済

※本商品に使用しているドライフルーツはオレンジピール・チェリー・レーズン・パイン・レモンピールの5種類

抹茶の雫【静岡県産 一番茶使用】は、静岡県産の一番茶を、抹茶クリームと土台のスポンジに使用した、抹茶づくしのモンブラン。頬張れば、抹茶ならではのほろ苦さと深みのある香りが口いっぱいに広がる。

黒糖クリームのやさしい甘さと抹茶のほろ苦さがほどよく調和し、ひと口ごとにバランスのよい味わいが楽しめる。素材の良さが際立つ、上品な仕立て。

THEベイクドチーズは、クリームチーズのコクが活きた、王道のベイクドチーズケーキ。しっとりとした口あたりとともに、やさしい甘さとほのかな酸味がふわりと広がり、心地よい余韻が続く。

底にはクッキークラムを合わせ、ほろっとほどける軽やかな食感が控えめなアクセントに。飽きのこないおいしさを追求した、王道チーズケーキに仕立てた。

※使用しているチーズは加熱処理済

商品概要は以下の通り。

販売価格は、各530円~590円。

※店舗により価格は異なる

販売期間は、3月12日~2026年7月上旬予定。

※店舗により発売日が前後することがある

販売店舗は、全国のコメダ珈琲店。

※販売は一部店舗を除く。