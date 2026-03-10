森永製菓は3月17日から、「珈琲所 コメダ珈琲店」とコラボレーションした菓子5品を全国で販売する。

コメダ珈琲店×森永製菓 ラインアップ

今回のコラボレーションは、コメダ珈琲店の人気メニューの味わいを、森永製菓の定番ブランドで再現したラインアップ。

「小枝＜クロネージュ＞」(オープン価格)、「小枝＜クロネージュ＞ティータイムパック」(オープン価格)は、ココア味のバウムクーヘンにソフトクリームをのせた人気デザート「クロネージュ」の味わいを再現した小枝。ココアビスケットクランチとココア風味のホワイトチョコレートを合わせている。

同商品は、30～50代女性をターゲットとし、全国で販売する。

「ミニエンゼルパイ＜クロネージュ＞」(オープン価格)は、「クロネージュ」をエンゼルパイで表現した商品。ココア味のビスケット生地でバウムクーヘンを、マシュマロでソフトクリームとシロップの味わいを表現した、満足感のある味わい。

同商品は、30～50代女性をターゲットとし、全国で販売する。

「シロノワールサンドクッキー」(オープン価格)は、人気デザート「シロノワール」をイメージした商品。デニッシュ生地をイメージしたふんわりメープル香るクッキーで、まろやかなアイスの味わいを表現したクリームをサンド。

同商品は、30～40代女性をターゲットとし、全国のコンビニエンスストア(駅売店を除く)にて販売する。

「チョコボール＜キャラメルオーレ＞」(オープン価格)は、コメダ珈琲店で人気の「アイスオーレ」と「チョコボール＜キャラメル＞」を組み合わせ、店舗では味わえないオリジナルフレーバー「キャラメルオーレ」を考案したもの。「アイスオーレ」をイメージしたチョコでチョコボールに使用しているキャラメルをコーティングすることで、「キャラメルオーレ」の味わいを表現している。

コメダ珈琲店 店員風キョロちゃんが「幻の味を開発しちゃったクエッ!」という吹き出しでオリジナルフレーバーであることを楽しく訴求するパッケージを採用。

同商品は、30～40代女性をターゲットとし、全国のコンビニエンスストア(駅売店を除く)にて販売する。