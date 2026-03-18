初デートでチェーンのラーメン屋、ボロボロの財布　「価値観が合わない」と切り捨てていたが…ドラマ『バッドチョイス・グッドラブ』第2話

ドラマ『バッドチョイス・グッドラブ』第2話が18日(20:00〜)、ABEMAで配信される。

「価値観が合わない」と切り捨てていた苦い記憶

ひより(宮崎優※)は、鯨(山下幸輝)からの誘いを断りきれず、「東京案内」として彼と日曜を過ごすことに。ひよりの脳裏をよぎるのは、初めてのデートで連れて行かれたチェーン店のラーメン屋や、ボロボロの財布など、4年前の交際では「価値観が合わない」と切り捨てていた鯨の苦い記憶ばかり。

しかし、改めて鯨と向き合うことで、かつては理解しようともしなかった彼のこだわりや、彼が大切にしていた意外な趣味を知っていき、今まで知らなかった彼の素顔や、不器用な優しさに気づき始める。

その真意に触れ、再び鯨と向き合う決意を固めかけたひよりだったが、そんな彼女の前に、軽音サークルの部室の扉が開き、一人の新入生・山科リコ(伊礼姫奈)が姿を現して――。

※崎はたつさき

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