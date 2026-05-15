Mrs. GREEN APPLE大森＆若井「お風呂上がりにボディクリームを塗ったほうがいい」藤澤へ贈った“超個人的”応援メッセージに大爆笑

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLEの藤澤涼架（ふじさわ・りょうか／Key）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。

5月4日（月）の放送では、新体制となった「ミセスLOCKS!」の初授業（放送）を実施。メンバーから届いた温かい（!?）メッセージを紹介しました。

――これまでメンバー全員で届けてきた「ミセスLOCKS!」ですが、5月からは藤澤による「単独授業」という新たな形態でリニューアル。

初回となるこの日の放送では、藤澤が自身のパーソナリティとしての意気込みを語るとともに、全国の生徒（リスナー）から寄せられた期待と応援の声に耳を傾けました。

そして番組の最後に、メンバーと同じ名前の生徒からのメッセージを手に取った藤澤は……

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藤澤：東京都 29歳 若井滉斗……ん？？？

＜リスナーからのメッセージ＞

藤澤先生こんばんは。最近、朝ご飯に乳製品やプロテインなどを混ぜたものの上にブルーベリーを乗せて飲んでいます。スネが乾燥しているので、お風呂上がりにボディクリームを塗った方がいいですよ。頑張ってください。（東京都 29歳 若井滉斗）

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藤澤：あぁ～～っ！ くっそ～……（笑）！ うるせえうるせえ！やめろやめろ（笑）！ なんだこれ!? 「東京都 29歳 若井滉斗」？ これ、本物かなぁ？ と最初は思ったけど、内容を見る限り本物っぽいな……！ もうスネの乾燥の話はいいんだよ！ つい最近の話じゃないか！ するなって！ ちょっとカサカサして白くなっているな～、みたいな……そうね、ボディクリーム塗ります！ なんか……ありがとうございます！ まだあるの!?

ラストもう1通。東京都 29歳……大森元貴……もういいって！ いい！ いい！ もういいです（笑）!!

＜リスナーからのメッセージ＞

藤澤先生！ ついに今日から「ミセスLOCKS!」、りょうちゃん1人での授業ですね！ 藤澤先生は流行っているものを全然知らなかったりするので、この「超現代史」で生徒たちから逆に、たくさん学んでくださいね。それと、スネが乾燥しているときは、お風呂上がりにボディクリームなどを塗りましょうね。（東京都 29歳 大森元貴）

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藤澤：あ～～！ もぉ～～さ！ ……そうですか！ なにが「東京都 29歳」だよ、2人とも！ いいんだって！ いやでも……すごい嬉しい！ 生徒のみんなの温かいメッセージをいただいて、楽しみながら全開でやっていますけれども。始まる前は、すごく緊張していたし心細い部分もあったのね。それを2人にもすごい相談していたから、そんな僕を見て、こういうふうに温かく応援メッセージをくれたんだろうなぁ。

スネの乾燥の話はいいんだけど（笑）。嬉しい！ 結局2人のパワーを借りてわちゃわちゃしているみたいになっちゃったな！ でも、ありがとう！ 生徒のみんなも、2人も本当にありがとうございます！ ということで……すごいな！ でも楽しいな！ なんかほっこりしちゃった！ みんなのおかげで自分がすごい心温まった！ ありがとう！

ということで、楽曲にいきましょうか！ 楽曲、どうしようかな。ここから藤澤先生の新体制で始まるということで、この楽曲でいきたいなと思います！ Mrs. GREEN APPLEで「StaRt」！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info