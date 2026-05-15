「すっかり素敵な大人に」フリーアナウンサーの笠井信輔が、自身のインスタグラムで“教え子”との20年ぶりの再会を報告。2ショット再現に、当時を懐かしむ声が多く集まった。

笠井信輔アナウンサー

笠井アナ、実写版『ちびまる子ちゃん』で共演の森迫永依との2ショットを公開

「今とても有名になって…」「すっかり素敵な大人に」笠井信輔アナ、“教え子”と20年ぶりに再会

3日に自身のインスタグラムを更新した笠井アナは「20年ぶりのツーショットでした」「入江小学校3年4組の可愛い“教え子”に本当に久しぶりに会うことができました」と書き出し、森迫永依との再会を報告。

2人は2006年放送のドラマ『ちびまる子ちゃん』で共演しており、森迫は主人公・さくらももこ(まる子)、笠井アナはまる子の担任・戸川先生を演じていた。

“教え子”との久しぶりの再会に笠井アナは「すっかり素敵な大人になって嬉しくて仕方ありませんでした」と喜びをあらわにし、「あの時と同じダブルピースポーズで写真を撮ろうと言うことになり私も自分のメガネを出しました」と森迫との20年前の写真を再現した2ショットを公開した。

また、笠井アナは、「かわいい“教え子”がしっかりと歩んでいる姿を見るのは、本当に嬉しいものです」とつづりつつ、「あの時の児童で今とても有名になってる俳優さんたちが何人もいます」「別の道を歩んでいる子役たちも含めて若い皆さんの頑張りを見ているととてもうれしいですし負けちゃいられないなと思います」と“教え子”たちに思いを馳せていた。

この投稿には、「えいちゃんが大きくなってる」「リアタイで観てました」「まる子役本当似合ってました」「懐かしいです」といった、森迫の成長に驚く声や、2人の再会に当時を懐かしむコメントが多く寄せられている。