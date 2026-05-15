13人組グループ・SEVENTEENの約1年ぶりとなる日本での大型ファンミーティング『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'』が13日・14日、東京ドームで開催され、2日間で約10万人を動員した。

SEVENTEEN

SEVENTEENが東京ドームでファンミーティングを行うのは、2023年の『SEVENTEEN 2023 JAPAN FANMEETING 'LOVE'』以来、約3年ぶり。コンサートとは異なるファンミーティングならではの柔らかい雰囲気の中、メンバーたちはCARAT(＝ファン)との再会を喜んだ。

ステージでは、「YAKUSOKU RADIO」と題したラジオ番組をモチーフにしたトークコーナーを展開。さらに、メンバーが会場のさまざまな場所で真剣に、時にはお茶目に楽しむゲームコーナーも行われた。もちろん、SEVENTEENらしいパフォーマンスも披露され、集まったCARATと、かけがえのない時間を過ごした。

今回のファンミーティングは、13日・14日の東京ドーム公演を皮切りにスタート。23日・24日には大阪・京セラドーム大阪でも開催される。ドームクラスの動員規模を誇る公演ながら、全公演で追加席をオープンするほど注目を集めている。

さらに、会場に足を運べないファンに向けて、東京ドーム公演では日本各地に加え、韓国、マレーシア、インドネシアなどアジア主要国・地域の120館以上の映画館でライブビューイングを同時開催。京セラドーム大阪公演では、オンライン・ライブ・ストリーミングも予定されている。

また、12日には『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU' POP-UP STORE』の大阪会場がオープン。店舗の外に大きなサイネージが設置され、SEVENTEENの肖像が映し出されている。店内は東京会場と同じく、Rose Quartz＆Serenityの配色でデザインされた装飾やモチーフが施されているが、配置が少し異なっており、また違った印象を楽しめる。

同ポップアップストアでは、『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'』のオフィシャルグッズを販売。「YAKUSOKU」のイメージに合うRIBBON BRACELETやSHOE LACES、リボンやフリルを身につけたボンボンイのデザインアイテムのほか、バッグやアパレルなど日常使いできるアイテムも展開される。大阪会場は25日まで開催される。

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