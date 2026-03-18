お笑い芸人の蛍原徹が、14日に放送されたニッポン放送『サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー』(毎週土曜 13:00～15:00)に出演。パーソナリティのサンドウィッチマン・富澤たけしとともに、“尿管結石芸人”としての壮絶な体験談を語った。

蛍原徹、ロケ中に救急病院へ搬送された過去

テレビ朝日系バラエティ番組『アメトーーク！』の月額制配信コンテンツ『アメトーークCLUB』でかつて「尿管結石芸人」を取り上げたことに触れ、蛍原は自身も3、4回ほど経験していることを告白。「めちゃくちゃ(痛い)。本当に動けない。マジで50cm先の電話が取られへん」と悶絶ぶりを明かすと、富澤も「脂汗かいて、動けない」と同調した。

蛍原は過去に出演した『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』(テレビ東京系)の北海道ロケでの出来事として、原付バイクに乗って移動する際の振動で石が動いたのか、ロケの途中から脂汗が止まらなくなったという。途中で立ち寄ったレストランで料理が出されても、「もうそれどころじゃない」状態に。出川から「ホトちゃんどうしたの？ なんで食べないの？ めっちゃおいしいよ」と心配されるも、1時間ほど痛みに耐えた末、我慢ができずにロケ先のペンションで倒れ込み、そのまま救急病院へ搬送されたという衝撃のエピソードを語った。

一方の富澤も、『帰れマンデー見っけ隊!!』(テレビ朝日系)のロケ直前に結石による激痛に襲われたことがあるそうで、「途中でトイレ行って血尿を出しながら。痛み止めを飲んで、歩いてるから、ちょっとずつ動いて大丈夫になって」と過酷な経験談を打ち明けた。

同じつらさを知る者同士、蛍原は「気持ちはわかり合える」としたうえで、「そういうのもネタにしつつ、笑ってもらえた方が」と芸人らしくエピソードを締めていた。