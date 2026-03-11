おなじみの「ハローキティ」とライフスタイルブランド「Maison de FLEUR」がコラボレーションしたブランドムックが、3月11日より全国のファミリーマートおよび書店で発売される。

「ハローキティ×Maison de FLEUR」のコラボレーションアイテム

今回のムックは、いちごをテーマにした全6種のアイテムで構成され、キルティング素材のマルチケース、いちご形のチャーム、ぬいぐるみチャーム、宝物ケースといった大人も楽しめる可愛らしいデザインが揃う。

ハローキティのリボンにはいちごがあしらわれ、いちごのヘタ部分がMaison de FLEURを象徴するリボンになっているなど、両ブランドの魅力をふんだんに取り入れたアイテムに仕上がっている。

いちごマルチケース2種

パスポートケースとしても活躍

マルチケースはレッドとピンクの2色展開で、家計管理や文具の収納など幅広い用途に対応できるのが特徴。6穴バインダーケースや透明リフィルが付属し、パスポートケースやシール帳としても活躍する。

いちごチャーム

ゴールドのジッパー付きで小物が入る

一方、いちごチャームは小物を収納できるジッパー付きで、イヤホンやキャンディなど細かなアイテムを持ち歩くのに便利な仕様となっている。

いちごぬいぐるみチャーム

バッグにつけて一緒におでかけも

ぬいぐるみチャームはハローキティの愛らしさが際立つデザインで、バッグにつければコーデのアクセントとして楽しめる。

いちご宝物ケース2種

ぬいぐるみなど厚みがあるものも収納可能

宝物ケースはレッドとピンクの2色で展開し、ぬいぐるみなど立体的なアイテムも入る約7センチのマチが特徴。内側には写真などを収納できるポケットも備え、推し活アイテムとしても注目だ。

誌面には、Maison de FLEURのアイテムをまとったハローキティのファッションシューティングも掲載され、ファン必見の内容となっている。

ファミリーマートおよび宝島チャンネルでは、ぬいぐるみチャームBOOK、いちごチャームBOOK、いちご宝物ケースBOOK(RED)、いちごマルチケースBOOK(RED)の4種類を販売する。書店・ネット書店ではいちごマルチケースBOOK(PINK)といちご宝物ケース(PINK)を取り扱う。

発売日はすべて3月11日で、一部取り扱いのない店舗もある。