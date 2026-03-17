セブン‐イレブン・ジャパンは3月17日から、パーソナライズ栄養ブランド「TYPEFOOD(タイプフード)」を、東京都千代田区、江戸川区、多摩市の一部セブン‐イレブン店舗(85店)にて販売開始する。

パーソナライズ栄養ブランド「TYPEFOOD(タイプフード)」は、簡易尿検査キット「MY TYPE(マイタイプ)」および専用アプリを活用することで、約1分で利用者自身の栄養タイプを判定できるもの。

判定結果に基づき商品を選択するという購買体験や、新たな健康習慣につながる商品特長があり、ECサイトなどにおいて、販売開始から1年間で350万食(2025年2月28日時点パーソナライズシリーズ実績販売食数)を突破するなど、支持を集めている。

商品ラインアップは下記の通り。東京都千代田区、江戸川区、多摩市の一部店舗(85店)にて販売される。

コンディショニング・ブレッドから「チョコクリームぱん」(298.08円)や「つぶあんぱん」(280.80円)を販売。

「チョコクリームぱん」は、イタリア北部で100年以上受け継がれている自然発酵種「パネトーネ種」を使用し、酵母と乳酸菌が生み出すリッチでしっとりとした食感が特長の商品。上品な甘さのチョコクリームを包み込み、満足感のある味わいを楽しめる。

「つぶあんぱん」もパネトーネ種を使用し、風味豊かでしっとりした食感を実現。小豆本来の甘みを活かしたつぶあんと、コクのある生地の組み合わせで、日常の食事として楽しみながら栄養補給が可能な商品。

さらに、コンディショニング・ケーキから「バターの極みスティックケーキ」(220.32円)や「濃厚ショコラスティックケーキ」(230.04円)を販売。

「バターの極みスティックケーキ」は、濃厚なバターとアーモンドの風味が広がる、しっとり食感のスティックケーキ。持ち運びしやすく、忙しい時の間食や栄養補給にもぴったりの商品。

「濃厚ショコラスティックケーキ」は、ココアの深い味わいとバターの香りが調和した濃厚な一品。スイーツとしても満足感と、日常に取り入れやすい栄養設計を両立している。